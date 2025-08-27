El Urki lanza su campaña de socios para la temporada 2025/26 con una cuota de 20 euros

El Club Deportivo Urki ha puesto en marcha su campaña de socios de cara a la nueva temporada. Tras un curso histórico, el club anima a los aficionados a sumarse una vez más al nuevo proyecto de la temporada 2025/26 con una cuota de 20 euros.

Entre las ventajas de ser socio destacan la bufanda oficial del Urki, la posibilidad de viajar con el equipo en los desplazamientos con autobús disponible (Oiartzun, Irun, Lesaka) y beneficios en fiestas y eventos especiales organizados por la entidad.

Desde el club subrayan que el apoyo de la afición será clave para afrontar los retos de la nueva campaña que se avecina y hacen un llamamiento a los seguidores a «seguir haciendo historia juntos».

Para poder abonarse los interesados pueden llamar al 943 70 19 04, enviar un email al cdurki@euskalnet.net o ir a la sede del club.