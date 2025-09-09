Urki firma un fin de semana positivo de amistosos con buenos resultados Las distintas categorías del club eibarrés lograron resultados destacados y buenas sensaciones en el final de la pretemporada

Los distintos equipos del CD Urki han completado una intensa agenda de amistosos a lo largo del fin de semana, con resultados en su mayoría positivos que sirven como impulso en la recta final de la pretemporada. Con el inicio de las competiciones oficiales a la vuelta de la esquina, las sensaciones fueron buenas en prácticamente todas las categorías.

El juvenil de Liga Vasca fue uno de los grandes protagonistas al disputar dos encuentros y saldar ambos con victorias convincentes. El Urki Eibarbus se impuso al Elgoibar por 4-1, y repitió triunfo al superar al Hirubat por 5-1.

También destacó el cadete de categoría Preferente, que se midió al Mutriku y firmó un triunfo por 4-2 gracias a los goles de Urko, Unanue, Cid y un tanto en propia puerta de los locales.

En cuanto al Regional, el Urki JMR se enfrentó al Soraluze en un partido de gran ritmo que terminó con derrota por 5-3. El resultado adverso sacó a relucir un déficit en defensa, pero permitió ver su gran potencial ofensivo.

En cuanto a los más pequeños, el infantil A se llevó un claro triunfo a domicilio frente al Aurrera con un marcador de 4-1. Los goleadores fueron Bittor, Neuredi, Anartz y Pello, que dejaron buenas sensaciones en un equipo que viene haciendo una buena pretemporada.

Por último, el juvenil Preferente participó en un triangular en Zarautz, donde mostró su gran capacidad competitiva. Primero venció al Lengokoak por 4-3 en un encuentro muy disputado gracias a los dos tantos de Guenaga y los goles de Luengo y Maiora. Posteriormente, se midió al conjunto local en un choque más equilibrado que se resolvió con victoria del Zarautz por 1-0, con el único tanto de los eibarreses marcado por Maiora.

En conjunto, el balance del fin de semana fue positivo para los equipos del Urki, que siguen acumulando rodaje y confianza de cara al inminente arranque oficial de las ligas.

A destacar, que el Urki Alkideba de Honor Regional finalmente no pudo disputar el derbi programado ante el Eibartarrak en Unbe, por lo que llegará a su debut liguero de este sábado con menos rodaje que sus rivales.