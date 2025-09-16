Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urki celebra su debut con victoria y un fin de semana repleto de partidos

Marcos Rodríguez

Eibar.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El estreno del Urki Alkideba en la división de Honor Regional no ha podido comenzar mejor. El conjunto eibarrés derrotó el sábado al Tolosa en Unbe 2-0, con goles de Salah y Aber, firmando así su primera victoria oficial tras el ascenso histórico logrado el pasado curso. El equipo confirmó las buenas sensaciones de la pretemporada y sumó tres puntos que refuerzan su confianza.

En la Liga Vasca Juvenil, el Urki Eibarbus firmó tablas (0-0) frente al Antiguoko en un choque muy disputado en el que los armeros supieron resistir y sumar un punto valioso en casa.

La jornada también dejó numerosos amistosos en las demás categorías del club. En Regional, el Urki JMR cayó por 3-1 en Elorrio, con Jon como autor del único tanto eibarrés. En cadetes, el Urki BOJ empató a domicilio frente al Ikasberri (2-2) gracias al doblete de Rincón, mientras que el Juvenil Preferente Urki ABC se impuso en Azpeitia al Ikasberri (1-2), con goles de Ros y Julen.

En categoría infantil, el Urki Beltrán ofreció una exhibición goleadora al imponerse por 7-0 al Zumaiako en Unbe, con un hat-trick de Ekhi, dos tantos de Mikel y los goles de Noudine y Pello. En el torneo alevín disputado en Areitio, los más pequeños cayeron por 6-0 ante el Eibar y por 3-1 frente al Eibartarrak.

Por último, el Cadete Preferente Urki Hapiick plantó cara en Elorrio pero terminó cediendo por 3-2 en un duelo equilibrado.

El balance general del fin de semana deja un sabor positivo para el CD Urki, que inicia su nueva etapa en la máxima categoría regional con triunfo y ve cómo el resto de sus equipos siguen acumulando minutos y experiencia en este arranque de temporada.

