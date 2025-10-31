El Urki Alkideba visita al líder, Real Unión B, en su mejor momento El primer equipo urkista viaja a Irun este mediodía para tratar de extender su buena dinámica tras dos victorias seguidas

El CD Urki vuelve a ponerse en marcha este fin de semana con un calendario intenso con de partidos importantes para sus principales equipos, que tratarán de seguir sumando puntos en una fase clave del curso.

En la División de Honor Regional, el Urki Alkideba visita este mediodía, a las 12.30 horas, al Real Unión B en un duelo de máxima exigencia. Los armeros llegan en media tabla, enlazando dos victorias consecutivas, y tratarán de prolongar su racha ante el líder, que tan solo ha dejado escapar tres puntos hasta la fecha.

Antes, a las 11.30 horas en Unbe, el Urki JMR de Regional recibe al Orioko. El conjunto eibarrés quiere hacerse fuerte en casa y seguir escalando posiciones en la tabla con un triunfo.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus afronta otra prueba de altura a domicilio, visitando al Gernika a las 12.30 horas. El conjunto eibarrés sigue peleando por salir de la zona baja y confía en dar la sorpresa para sumar puntos vitales.

Por su parte, Urki Hapiick, también juvenil, afronta un fin de semana de un merecido descanso competitivo, al que llega segundo de grupo en Primera Juvenil.

Mañana será turno para los equipos cadetes, con doble compromiso a las 12.00 horas: el Urki Heganrent visitará al Bergara en un duelo de altura en la zona noble, y el Urki Boj viajará a Elgoibar en busca de un buen resultado que le permita sumar.

En categoría infantil, el Urki Beltrán visitará al Bergara hoy, a las 10.00 horas, mientras que el Infantil txiki Urki Engimeck abrirá la actividad en Unbe a las 9.30, también esta mañana, frente al Amaikabat.

Completa la jornada el duelo del equipo femenino, con el Urki JAZ visitando al Anaitasuna esta tarde a las 15.00 horas. Un enfrentamiento siempre exigente en el que las armeras buscarán competir de tú a tú y regresar con premio.