El Urki Alkideba tropieza en casa y cae a la duodécima plaza El conjunto eibarrés perdió 1-3 ante el Zumaiako en Unbe en un fin de semana que dejó resultados dispares para los equipos del club

Marcos Rodríguez EIBAR. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

El Club Deportivo Urki vivió un intenso fin de semana con actividad en prácticamente todas sus secciones, en el que se registraron resultados muy variados y un ambiente destacado en Unbe. El primer equipo, el Urki Alkideba, no pudo prolongar su buen arranque en casa y cayó derrotado por 1-3 frente al Zumaiako en la División de Honor Regional. El gol de Aner dio esperanzas a los eibarreses, que suman tres puntos de nueve y son duodécimos, pero el conjunto visitante se mostró más efectivo en los momentos clave y se llevó los tres puntos.

El sábado también jugó el Urki JMR de Primera Regional, que se estrenó con triunfo en casa al imponerse 2-1 al Soraluze gracias a los goles de López y Fran. Por su parte, el Urki Eibarbus de Liga Vasca logró su primera victoria al vencer 2-1 al Ariznabarra, con tantos de Igor y Carlos.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC puntuó en su primera visita de la temporada ante el Lagun Onak. El partido finalizó en tablas 2-2 gracias a los goles de Ros y Goenaga. El Urki Hapiick (Juvenil C) también empató a domicilio frente al Bergara con el mismo resultado, 2-2, con un doblete de Lazpita.

La jornada dominical estuvo marcada por la goleada del Urki Heganrent, de Cadete Preferente, que brilló en Unbe al vencer 5-1 al Anaitasuna, con un hat-trick de Unai Murillo y los tantos de Osoitz y Cid. El Cadete B, en cambio, cayó 2-1 en Aretxabaleta con un gol de Rincón para los eibarreses.

En la categoría infantil, el Urki Beltrán superó 4-2 al Aretxabaleta con tres goles de Pello y uno de Martxel, mientras que el Urki Larragest (infantil txiki) sufrió una dura derrota en Elgoibar (10-0). El broche positivo lo puso el Urki Jazz, el equipo femenino infantil, que venció 0-2 al Elgoibar gracias a los goles de Amina y Vega.

El Urki busca socios

Más allá de los resultados deportivos, el club mantiene activa su campaña de captación de socios, con la que busca reforzar su apoyo. El carnet de socio tiene un precio de 20 euros y permite el acceso gratuito a todos los partidos que el Urki dispute en casa a lo largo del curso.

Además, para incentivar a sus aficionados el club regalará a cada socio una bufanda del CD Urki y la posibilidad de participar en viajes con el equipo y eventos especiales.