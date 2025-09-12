El Urki Alkideba debuta ante el Tolosa en Unbe

El gran día ha llegado para el Urki Alkideba. Este viernes, a las 18.45 horas, el primer equipo del Club Deportivo Urki se ... estrenará en la exigente División de Honor Regional tras el épico ascenso logrado la pasada temporada. El debut no podía tener un escenario mejor que el campo local de Unbe y un rival de entidad como el Tolosa, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa en la historia reciente del club eibarrés.

De cara a este estreno, el Urki ha reforzado la plantilla con varias incorporaciones presentadas esta semana que llegan mayormente desde el conjunto juvenil de la Euskal Liga, apostando fuertemente por la cantera. Entre los nuevos nombres destaca el delantero Salah Chajrane, potente, rápido y muy eficaz en el uno contra uno, que sube al primer equipo tras destacar como un atacante siempre peligroso para las defensas rivales.

A él se suman Álex Oroz, defensa formado en la cantera del Eibar, contundente atrás y con un buen golpeo en largo; y Asier Arrieta, centrocampista también de Eibar, con buen manejo entre líneas y gran disparo. La portería queda reforzada con la llegada de Unai Molina, guardameta de grandes reflejos y seguridad en el juego aéreo, también procedente de la cantera armera. El bloque defensivo contará además con el regreso de Pello Osoro, criado en la cantera del propio Urki, un zaguero sólido y con un excelente juego aéreo.

Con estas incorporaciones, la plantilla del Urki Alkideba para la temporada 2025/26 queda configurada de la siguiente manera: los porteros son Josu Mora y Unai Molina; los defensas, Baba Thiare, Ander Argente, Álex Oroz, Markel Acuña, Gaizka Zubizarreta, Markel Madrigal, Pello Osoro y Gorka Bordas; los centrocampistas, Josu Tejada, Salah Chajrane, Iker Cobo, Aner Zubizarreta, Mohamed Gourmat, Kepa Simón y Ander Gabilondo; y los delanteros, Jon Blas, Asier Arrieta, Iñigo Susaeta, Lur Bereziartua, Markel Zubizarreta y Jürgen Blázquez.

Con juventud, talento local y una plantilla equilibrada, el Urki Alkideba afronta con ilusión un campeonato en el que espera consolidarse y competir de tú a tú con equipos de gran nivel.

Más partidos del CD Urki

El debut del Alkideba no será el único compromiso del fin de semana para el club eibarrés, ya que los demás equipos también afrontan partidos de preparación. El Juvenil de Liga Vasca recibirá hoy en Unbe al Antiguoko a partir de las 12.15 horas, en un duelo de prestigio que servirá como banco de pruebas en la recta final de la pretemporada.

El Urki JMR de Regional jugará en Elorrio también hoy a las 10.00 horas, mientras que el Juvenil de Primera disputará su amistoso en Azpeitia frente al Ikasberri a las 17.00 horas. También este sábado, el Cadete Preferente visitará al Ikasberri a partir de las 15.00 horas.

En cuanto a la cantera, el Infantil A recibirá en Unbe al Zumaiako a las 11.30 horas. Por su parte, los alevines tomarán parte en un atractivo torneo triangular en Areitio, donde se medirán al Eibar y al Eibartarrak en una jornada que servirá para dar minutos y experiencia a los más pequeños.

Será, en definitiva, un fin de semana intenso para el CD Urki, que se estrena este fin de semana a en las competiciones oficiales tras un largo verano de descanso y un mes de trabajo de pretemporada.