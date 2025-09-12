Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urki Alkideba debutará esta misma tarde en la división de Honor Regional recibiendo al Tolosa en el campo eibarrés de Unbe. CD URKI

Eibar

El Urki Alkideba debuta ante el Tolosa en Unbe

El conjunto eibarrés afronta este sábado (18.45 horas) su primer partido en Honor Regional tras el histórico ascenso de la pasada temporada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El gran día ha llegado para el Urki Alkideba. Este viernes, a las 18.45 horas, el primer equipo del Club Deportivo Urki se ... estrenará en la exigente División de Honor Regional tras el épico ascenso logrado la pasada temporada. El debut no podía tener un escenario mejor que el campo local de Unbe y un rival de entidad como el Tolosa, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa en la historia reciente del club eibarrés.

