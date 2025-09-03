El Urki afronta un intenso fin de semana de amistosos antes del arranque liguero

El Club Deportivo Urki afronta un intenso fin de semana de pretemporada en el que varios de sus equipos disputarán encuentros amistosos con el ... objetivo de seguir afinando su preparación de cara al inminente inicio de la temporada. El club eibarrés, que se caracteriza por su amplia estructura y por la implicación de jugadores y técnicos en todas sus categorías, vivirá unos días de gran actividad en distintos campos de la comarca.

Como ya se adelantó en este periódico, el plato fuerte llegará este viernes con un atractivo derbi eibarrés en Unbe. A partir de las 19.00 horas, el Urki Alkideba, recién ascendido a la división de Honor Regional, se medirá al Eibartarrak en un choque que servirá como última prueba de nivel antes del debut liguero. La expectación es máxima en torno a un encuentro que permitirá medir las fuerzas de dos conjuntos de la ciudad y en el que se espera un gran ambiente.

Calendario del fin de semana

El sábado será el turno de otros conjuntos de la entidad. El Urki JMR, de Primera Regional, se desplazará a Soraluze para medirse al combinado local en el campo de la localidad a partir de las 16.30 horas, mientras que el Urki Eibarbus, que competirá en la Liga Vasca Juvenil, se enfrentará al Hirubat a las 17.00 horas en Unbe. Ambos equipos aprovecharán estos encuentros para seguir dando minutos a todos sus jugadores y ultimar detalles de cara a una temporada que se presenta exigente.

La jornada del domingo también llega cargada de compromisos. El equipo cadete de categoría Preferente se enfrentará al Mutriku en el campo de Burumendi a las 9.30 horas, en un test que servirá para seguir puliendo automatismos en un grupo joven y con margen de crecimiento. Más tarde, a las 10.00 horas en Irun, el Infantil A del Urki se medirá al Amaikak Bat a domicilio en otro amistoso de preparación. Además, el Juvenil disputará un triangular en Zarautz, donde se enfrentará tanto al conjunto local como al Lengokoak en una cita que promete competitividad e intensidad.

Con este maratón de amistosos, el CD Urki ha apostado por dar protagonismo a todos sus equipos y preparar a fondo la temporada, fomentando la cantera y ofreciendo a sus jugadores experiencias competitivas desde el primer momento.

Fichajes del Urki Alkideba

El primer equipo del club, el Urki Alkideba de División de Honor Regional, ha aprovechado la semana para anunciar sus primeros fichajes de cara al nuevo curso. El regreso de Iker Cobo supone una de las grandes noticias para la afición. El delantero eibarrés, formado en la cantera de la SD Eibar y procedente del Eibartarrak, vuelve a vestir la camiseta del Urki con la intención de aportar movilidad en ataque y capacidad goleadora, facetas que ya demostró en su anterior etapa en el club.

El segundo refuerzo es Moha Gourmat, atacante polivalente que llega desde la UD Sámano. También natural de Eibar y con formación en la cantera de la Real Sociedad, Moha destaca por su habilidad en el uno contra uno, su desborde en banda y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas, desde los extremos hasta la mediapunta. Su incorporación promete añadir desequilibrio y frescura al ataque del Urki Alkideba.

Con estos movimientos, el club eibarrés refuerza su proyecto deportivo y apunta a consolidarse en una categoría exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia.