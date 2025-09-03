Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla del Urki Alkideba, que cerró la temporada pasada levantando el título de campeón de Gipuzkoa, jugará su amistoso este viernes. CD URKI

Eibar

El Urki afronta un intenso fin de semana de amistosos antes del arranque liguero

Los equipos del club jugarán varios partidos de preparación, y el Urki Alkideba ha presentado sus primeros refuerzos para esta temporada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Club Deportivo Urki afronta un intenso fin de semana de pretemporada en el que varios de sus equipos disputarán encuentros amistosos con el ... objetivo de seguir afinando su preparación de cara al inminente inicio de la temporada. El club eibarrés, que se caracteriza por su amplia estructura y por la implicación de jugadores y técnicos en todas sus categorías, vivirá unos días de gran actividad en distintos campos de la comarca.

