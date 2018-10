Urge crear suelo industrial económico El Pleno debate dedicar suelo de Azitain a industrias. / MORQUECHO Tres empresas armeras, CTT Automoción, MA&Ma y Delteco dejan Eibar por las condiciones más ventajosas en otros polígonos ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 28 octubre 2018, 01:15

Empresas industriales de Eibar siguen marchándose fuera de nuestro término municipal por las dificultades de seguir trabajando en sus instalaciones, pero principalmente «porque las alternativas de traslado o son caras, caso de Matxaria, o las que están libres no reúnen las dimensiones de sus necesidades», señala un empresario.

De esta manera, si hace escasas semanas, desde este periódico, se anunciaba la marcha de Delteco al polígono Korta de Zumaia, otra firma más MA&MA, de mecanizado de piezas, se ha trasladado de Tiburcio Anitua, número 24, a un polígono de Elgeta. Igualmente, la empresa CTT Automoción, antes Técnicas Eibarresas de Curvado, en Ibur Erreka, contaba con necesidades de ampliación tras las últimas inversiones realizadas y ha adquirido un pabellón nuevo en Vitoria. «No podíamos ir a los pabellones, muy caros, de Matxaria, y contamos con un pabellón de 10.000 metros cuadrados en Vitoria, en donde próximamente tenemos previsto realizar nuestro traslado», expresaron fuentes de CTT Automoción

En principio, la no construcción de la Ciudad Deportiva del Eibar en Azitain abre nuevas posibilidades para el uso de terrenos y la construcción de pabellones. No obstante, esta tarea no es tan fácil como inicialmente se pudiera pensar. «Necesitamos apoyo de la Spri y de la Diputación para habilitar suelo y construir pabellones. Nosotros no podemos ni planificar, comprar, urbanizar y edificar. Para ello, se requiere contar con el apoyo, dentro de sus competencias, de otras instituciones», señaló ayer el alcalde Miguel de los Toyos.

La no construcción de la Ciudad Deportiva en Azitain abre posibilidades para contar con terrenos

Al igual que en Azitain, otro de los terrenos que podría dar cabida a industrias es Matxaria, con un vertedero en actividad que en cuanto prescriba su funcionamiento, permitirá conseguir otros 90.000 metros cuadrados. «En este proceso es preciso conocer las demandas de las empresas y los usos que se podrían desarrollar. Contamos con una zona amplia en el Parque Tecnológico que Spri trata de promover, pero antes tenemos que saber si ese suelo es para tener o para usar», decía, De los Toyos, que veía conveniente la unión de las instituciones para implantar industrias y lograr la comercilización del suelo y pabellones que se podrían construir.

Prospección con empresas

Desde Debegesa se llevó a cabo, el pasado año, un estudio de prospección sobre 136 empresas de Eibar sobre diferentes aspectos de su actividad. En las conclusiones se aprecia que cerca de 25 de ellas tenían voluntad de ampliación o bien de cambio de ubicación. Esto hizo que el Ayuntamiento, a través de su departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, abriese una nueva línea de trabajo denominada 'Lurzoru' con las que se elaboró un informe detallado y en profundidad de cada una de esas empresas. «Ocurre que aunque tienes detectadas a algunas empresas, siempre ocurre que algunas no informan y se van», señalaba el edil de Economía, Alberto Albístegui.

Las necesidades de ampliación han llevado a que polígonos como el de Azitain estuviesen al completo y Matxaria tenga pabellones libres. Frente a esta situación, los empresarios eibarreses se quejan del fuerte coste que tiene el suelo calificado de industrial en la localidad, con lo que se hace imposible llevar a cabo la edificación de nuevos pabellones y es motivo de que las empresas hayan seguido trasladándose a polígonos con precios más baratos.

Matxaria no atrae

Por ello, el precio del suelo y las propias estrategias de las empresas impiden que Matxaria cuente con empresas interesadas en instalarse. Además, este polígono es propiedad de Sprilur, sociedad que con el Ayuntamiento promovió este díficil proyecto, sobre una superficie de 59.355 metros cuadrados y una edificabilidad a 25.209 metros cuadrados.

Entre las causas de la carestía de los pabellones de Matxaria está que su compra está unida también a garajes colindantes, aspecto que lo encarece notablente. Los empresarios alegan que el alto precio del metro cuadrado en Eibar y que lo ofertado no satisface las necesidades de algunas empresas que han preferido marcharse a otros puntos. La construcción de Matxaria requirió una inversión de 14,4 millones de euros, entre urbanización y pabellones, para tratar de dar cabida a entre 36 y 40 empresas, preferentemente a las de Txonta, con las que se había abordado en los últimos años la posibilidad de trasladarse a Matxaria.

No obstante, a las únicas empresas que ha atraído Matxaria han sido de pequeña dimensión, caso deUrkotronik, Pinturas Arrate y el tanatorio de animales Lagun, entre otras. Después, se utilizó la figura del alquiler y así se consiguieron contratos con la empresa de Txonta, Aibe. Más tarde le siguieron los de Boj Olañeta, S.L.U. y Olalsa, S.L.