El Urbat vuelve a casa tras sumar el primer punto y sigue buscando la primera victoria

M. R. eibar. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Urbat vuelve mañana a la Segunda División Nacional con energías renovadas y la mirada puesta en un objetivo claro: lograr su primera victoria del curso. El conjunto eibarrés recibirá al Santa Cruz de Tenerife B a partir de las 20.15 horas en la piscina del polideportivo Paco Yoldi de Donostia.

El equipo dirigido por Davide Cerchi llega a la cita tras sumar su primer punto el pasado fin de semana, un empate muy trabajado en Tenerife que se escapó en la tanda de penaltis después de una notable remontada.

Ahora, con el casillero por fin estrenado, el Urbat afronta el reto de conquistar su primera victoria. No será sencillo: enfrente estará el Santa Cruz Tenerife B, cuarto clasificado con 12 puntos en seis partidos, tras firmar cuatro triunfos y dos derrotas. Los canarios llegan en una dinámica sólida y con experiencia suficiente para plantear un duelo exigente en Donostia.

Aun así, el Urbat sabe que tiene una oportunidad real de seguir escalando. Aunque sigue como colista, la clasificación está muy igualada y los eibarreses se encuentran a solo dos puntos del séptimo lugar. Con el impulso anímico de la remontada del pasado fin de semana y el apoyo de su público en casa, el conjunto armero buscará dar un paso más hacia su recuperación y firmar por fin su primer triunfo de la temporada.