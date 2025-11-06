Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urbat viaja a Gran Canaria a visitar al líder en busca de sumar los primeros puntos

M. R.

eIBAR.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

El Urbat afronta mañana una cita de máxima exigencia en la cuarta jornada de la Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés visitará al Metropole a las 12.00 horas en Gran Canaria, con la necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada.

Los de Davide Cerchi llegan al archipiélago con la firme intención de revertir su dinámica tras empezar con tres derrotas. Pese a no haber estrenado aún su casillero de puntos, el Urbat ha dejado buenas sensaciones en varios tramos de los encuentros disputados. Sin embargo, los errores y la falta de acierto en momentos clave han acabado por penalizar al conjunto armero.

El reto no será sencillo. El Metropole llega como líder invicto con un pleno de tres victorias, aunque en sus dos últimos compromisos ha tenido que sufrir más de lo previsto. Ambos se decidieron por la mínima, una señal de que los canarios, pese a su solidez, también ofrecen oportunidades.

El Urbat viaja con la motivación de medirse a uno de los grandes de la categoría y con la convicción de que su progresión empieza a acercarle al nivel competitivo que exige la liga. Una victoria en Gran Canaria supondría un importante impulso anímico para el equipo eibarrés, que busca transformar su esfuerzo en resultados y escalar posiciones en la clasificación.

