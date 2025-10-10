Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urbat Urkotronik estrena la nueva temporada en Madrid ante el Ciudad Lineal

M. R.

EIBAR.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Urbat Urkotronik da la bienvenida a una nueva temporada en Segunda División masculina de waterpolo esta misma tarde. Los de Davide Cerchi arrancan su andadura en un curso que, al igual que el anterior, promete ser muy exigente. La adaptación será clave para no sufrir tanto como la temporada pasada, en la que el conjunto armero comenzó encadenando siete derrotas.

Los eibarreses ya están en Madrid para iniciar el curso con un enfrentamiento ante el Concepción Ciudad Lineal, que recibirá al Urbat a las 17.30 horas.

El objetivo para esta jornada inicial, más allá de intentar sacar los primeros puntos del campeonato, pasa por dar una buena imagen y comenzar a construir un juego sólido que permita pelear por buenos resultados desde el inicio.

En el grupo A de la división hay otros seis equipos que acompañarán al Urbat y a su rival de esta tarde: Dos Hermanas, Tres Cantos, Colegio Brains, Metropole, santa Cruz de Tenerife Echeyde y Waterpolo Tenerife serán los rivales contra los que los de Davide Cerchi se medirán en esta primera fase. El reto es claro, pasar de fase entre los cuatro primeros.

