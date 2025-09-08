Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urbat quedó tercero en el torneo Ciudad de Logroño. URBAT

El Urbat Urkotronik arranca la temporada con buen pie en Logroño

El equipo alevín benjamín logró un meritorio tercer puesto en el torneo Ciudad de Logroño y el club prepara ya el curso con todos sus conjuntos en marcha

Marcos Rodríguez

Eibar.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El Urbat Ike Urkotronik ya ha puesto en marcha la nueva temporada 2025/26. La vuelta a las piscinas del club eibarrés tuvo lugar en el clásico torneo Ciudad de Logroño, donde el conjunto armero presentó a su equipo alevín benjamín.

A pesar de medirse a rivales en su mayoría de mayor edad, los jóvenes del Urbat realizaron un papel sobresaliente, creciendo a lo largo del campeonato y completando un gran encuentro frente a los anfitriones que les permitió conquistar la tercera plaza final.

El infantil busca jugadores

El equipo infantil sigue en fase de captación y el club anima a los niños y niñas interesados a acercarse a la piscina eibarresa de Orbea, donde cada tarde, a las 17.00 horas, se celebran sesiones de puertas abiertas para probar el waterpolo. Una iniciativa que busca seguir consolidando la cantera y reforzar la base del proyecto deportivo.

Mientras tanto, el resto de equipos del Urbat lleva ya varias semanas de entrenamientos desde el comienzo del mes de septiembre. Una de las novedades más destacadas es el regreso del sénior femenino, que afronta el nuevo curso con ambición y la ilusión de volver a ser un bloque sólido dentro de las competiciones vascas.

El arranque confirma que el Urbat mantiene la buena dinámica de los últimos años y afronta un curso ilusionante en todas sus categorías, con el objetivo de seguir creciendo y consolidándose como un referente del waterpolo en Eibar.

