El Urbat se queda sin premio en casa tras un final cruel ante el Dos Hermanas El sénior eibarrés, que estrenaba la temporada en el Paco Yoldi, llegó con ventaja al final, pero terminó sucumbiendo

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

El Urbat no pudo celebrar con victoria su primer partido como local de la temporada en Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés cayó por 8-9 ante el Dos Hermanas en un duelo vibrante disputado el sábado por la noche en el polideportivo Paco Yoldi de Donostia, donde ejerce como local. Los de Davide Cerchi firmaron un gran encuentro, con momentos de dominio y coraje, pero el desenlace fue cruel: tras ir por delante durante buena parte del partido, los andaluces remontaron en los instantes finales para llevarse el triunfo.

El Urbat salió muy concentrado desde el inicio, plantando cara a un potente rival que cuenta con tres jugadores campeones del mundo en categoría juvenil y cinco integrantes becados en centros de alto rendimiento. Los eibarreses, sin complejos, mostraron su mejor versión en defensa y acierto en ataque, lo que les permitió llegar al último cuarto con ventaja en el marcador (8-7). Incluso dispusieron de una clara ocasión para abrir brecha, pero el balón no quiso entrar, y el desenlace cambió el desenlace del partido.

En los minutos finales, el Dos Hermanas aprovechó su experiencia y pegada para darle la vuelta al marcador y sellar el definitivo 8-9, dejando al Urbat sin premio pese al gran esfuerzo colectivo y la entrega de todo el equipo.

La derrota no empaña la buena imagen mostrada por el conjunto armero, que sigue dando pasos firmes en su crecimiento competitivo. El Urbat demostró carácter, orden y capacidad para competir de tú a tú ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, y confía en que las victorias llegarán si mantiene este nivel de juego.

El fin de semana dejó además otros resultados positivos para el club eibarrés. El viernes, el equipo juvenil comenzó la temporada con una sólida victoria por 16-10 ante Getxo, mientras que el sábado, en Orbea, el conjunto femenino protagonizó un partidazo frente a Askartza que terminó con empate 15-15, aunque oficialmente se contabilizó como derrota por un problema técnico.

El domingo, la alegría llegó de la mano del equipo sénior B, que se impuso a domicilio al Waterpolo Navarra B por 10-17, colocándose líder de la Primera División de la Liga de Euskal Herria. Un fin de semana de emociones intensas que confirma el buen estado de forma y la ambición de toda la estructura del Urbat.