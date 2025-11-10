Urbat planta cara en Gran Canaria, pero cede ante el líder Metropole El sénior masculino cayó 18-11 en el archipiélago pese a una gran primera mitad, y el femenino goleó 6-23 al Sestao

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El Urbat Urkotronik volvió a quedarse sin premio en su visita a Las Palmas de Gran Canaria, donde cayó por 18-11 ante el Metropole en la cuarta jornada de la Segunda División Nacional. Los eibarreses ofrecieron una buena primera mitad en la que compitieron de tú a tú frente al líder invicto de la categoría, pero la superioridad física del conjunto canario acabó decantando el encuentro tras el descanso.

El equipo dirigido por Davide Cerchi entró bien en el partido, mostrando resistencia en defensa y eficacia en ataque. Fruto de ese buen trabajo, el Urbat se mantuvo cerca en el marcador durante todo el primer tramo, marchándose al descanso con un ajustado 9-7 en contra. Sin embargo, en la segunda mitad, el ritmo impuesto por el Metropole fue demasiado alto y los locales fueron ampliando la ventaja hasta el definitivo 18-11. Pese a la derrota, el conjunto armero mostró una línea de crecimiento respecto a las primeras jornadas.

Con cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas, el Urbat sigue sin puntuar, aunque la progresión mostrada invita al optimismo de cara a los siguientes duelos ligueros.

Por su parte, el sénior femenino dio espectáculo en su visita al CW Sestao con una goleada por 6-23 que da aire a las armeras en la tabla, consolidadas en la octava plaza de la Primera División de la Liga Vasca. Tras un arranque complicado, las eibarresas encadenan tres grandes resultados, y afrontan tres partidos seguidos jugando en casa desde este viernes ante el Lauro.