El Urbat se estrena en el Paco Yoldi y busca su primera victoria ante el Dos Hermanas

M. R.

EIbar.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

El Urbat IKE afronta mañana, sábado, su estreno como local en la temporada 2025/26 de la Segunda División Nacional de waterpolo. Tras caer en la jornada inaugural por 11-6 ante el Concepción Ciudad Lineal en Madrid, los eibarreses quieren reaccionar y sumar sus primeros puntos del curso ante su afición.

El encuentro se disputará a las 20.15 horas en la piscina del polideportivo Paco Yoldi de Donostia, donde el conjunto dirigido por Davide Cerchi ejercerá como local. Enfrente estará el CW Dos Hermanas, equipo sevillano que también llega a esta segunda jornada con una derrota en su haber. En el caso del conjunto andaluz, el Dos Hermanas cayó en casa frente al Tres Cantos.

Ambos equipos comparten, por tanto, la necesidad de estrenar su casillero de puntos y dar un paso adelante en la clasificación, y mañana será una gran oportunidad para ambos de conseguirlo.

El Urbat, que la pasada campaña firmó una brillante segunda vuelta tras un inicio complicado, quiere empezar a construir pronto una dinámica positiva para no quedarse rezagado. La plantilla eibarresa, joven pero ambiciosa, confía en hacer de sus partidos en el polideportivo donostiarra un bastión y demostrar que puede competir de tú a tú ante cualquier rival en esta nueva temporada.

