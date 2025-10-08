Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urbat arranca la temporada de forma positiva pese a las derrotas en la Supercopa

M. R.

Eibar.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

El Urbat Urkotronik ha comenzado una nueva temporada de waterpolo participando en la Supercopa de Euskal Herria, una cita que ha servido para evaluar su nivel competitivo antes del inicio oficial de las ligas.

El conjunto eibarrés disputó dos partidos muy igualados, cayendo por 13-11 ante el Waterpolo Navarra y por 12-11 frente a Náutica de Portugalete. Más allá de los resultados, las derrotas se debieron más a la falta de experiencia que a carencias en el juego, ya que de los 13 jugadores que conforman la plantilla, ocho son nuevos esta campaña.

El equipo, dirigido por Davide Cerchi, afrontará este sábado en Madrid su debut en la Segunda División Nacional ante La Concepción, en la que será su tercera temporada consecutiva en la categoría. Desde el club reconocen que mantener la categoría volverá a ser un desafío, pero confían en la paciencia, la constancia y el talento de los jóvenes que se incorporan al proyecto.

Mañana comenzará también la Liga de Euskal Herria. El equipo femenino debutará a las 21.30 horas en Irun, mientras que el sénior masculino B lo hará el domingo, a las 13.30, en la piscina de Orbea frente al Waterpolo Donostia.

Los equipos del Urbat inician así un nuevo curso lleno de ilusión y con ganas de seguir creciendo.

