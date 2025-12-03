Unzaga y Errebal se iluminan por el euskera

Unzaga y Errebal, dos espacios a cubierto de la lluvia, se convirtieron este miércoles en el corazón euskaldun de Eibar con motivo del Día Internacional ... del Euskera. Bajo el lema 'Emaiozu berbia euskeriari', decenas de personas participaron en una tarde festiva y reivindicativa que combinó conversación, danza y una impactante coreografía nocturna a la luz de las linternas.

La iniciativa estuvo impulsada, un año más, por varios agentes eibarreses que trabajan a diario a favor del uso del euskera: Eibarren Akebai, Euskalgintza taldea, ...eta kitto! Euskara Elkartea, el Udal Euskaltegia, AEK y el Servicio Municipal de Euskera, que unieron fuerzas para llenar de contenido y simbolismo la celebración del 3 de diciembre.

Primeramente, fueron los escolares los que organizaron juegos y mintzodromos con objeto de reforzar las conversaciones entre ellos.

La programación arrancó por la tarde con un mintzodromo abierto en la propia plaza de Unzaga. En mesas organizadas por grupos, euskaldunes de diferentes edades y niveles se sentaron «a darle al euskera» con calma, sin prisas y con temas cercanos: la vida en el barrio, la cultura local, el deporte, las fiestas o los retos del propio idioma.

El formato, ya conocido en la ciudad, buscaba facilitar que quienes saben euskera, pero lo usan poco, se animaran a soltar la lengua. Para ello se creó un ambiente distendido. «Lo importante hoy no era hablar perfecto, sino hablar en euskera y sentirse a gusto haciéndolo», comentaba al finalizar una de las dinamizadoras del mintzodromo, satisfecha con la respuesta ciudadana. La inscripción previa, recomendada por la organización para facilitar la logística, ayudó a organizar mejor los grupos y los temas de conversación.

Tras el mintzodromo, a las 19.00 horas, la actividad dio un giro visual y emotivo. Con las luces de la plaza atenuadas, las gradas de Unzaga se llenaron de puntos de luz: cada participante llevaba su propia linterna, frontal o lámpara, tal y como se había pedido en los días previos.

Guiados por los miembros del grupo de danza KAXA, niños, jóvenes y personas adultas se sumaron a una coreografía de la canción 'Euskal Herrian Euskaraz', un clásico himno a la normalización del idioma. Muchas personas habían aprendido los pasos gracias al vídeo difundido con antelación, lo que permitió que el baile colectivo transcurriera sin contratiempos.

El resultado fue una imagen potente: decenas de luces moviéndose al ritmo de la música, dibujando figuras y acentos en la oscuridad de la plaza. «Queríamos demostrar que el euskera también es luz, alegría y movimiento, algo vivo que nos une», explicó uno de los integrantes de KAXA.

El momento más simbólico de la jornada llegó a continuación, en la escalinata de Unzaga. Allí, con la ayuda de carteles y de la disposición de las personas participantes, se formó primero la frase '¡Emaiozu berbia euskeriari', el lema central de este año.

Tras unos instantes, y siguiendo las indicaciones de la organización, las palabras se fueron transformando:Con este juego visual se quiso transmitir que el euskera no es solo una herramienta de comunicación, sino también un vehículo de cultura, afectos, diversidad y creatividad. «Cada persona puede darle algo al euskera: tiempo, uso, cariño, canciones, historias... La idea es que el lema se adapte a cada uno», subrayaron desde la organización.

Ampliar conversaciones

La celebración concluyó entre aplausos y con la sensación compartida de haber vivido un acto sencillo, pero cargado de contenido. Los agentes implicados recordaron que el Día Internacional del Euskera es una fecha señalada en el calendario, pero que el trabajo es diario. «El reto es que lo que hemos hecho hoy en Unzaga se traslade mañana a las tiendas, a los bares, a las escuelas, al polideportivo, a casa...», señalaron desde ...eta kitto! Euskara Elkartea. «Que no se quede solo en una foto bonita, sino en un hábito: hablar euskera siempre que podamos», decían.

En Eibar, al menos por un día, el euskera volvió a ser protagonista en la calle, entre luces, música y conversación. Y el eco de aquel grito colectivo, «¡Emaiozu berbia euskeriari», se marchó de Unzaga convertido en invitación permanente: darle vida, palabra y futuro al idioma propio.