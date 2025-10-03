Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unzaga clama por «Palestina libre» con una concentración

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Eibarreses de diferentes edades se concentraron el jueves en la plaza Unzaga para denunciar la detención de la Flotilla Global Sumud por parte de la armada israelí, cuando intentaba llegar con ayuda humanitaria a Gaza. Durante media hora, los participantes ondearon banderas palestinas y levantaron carteles con lemas como 'Stop genocidio' o 'Palestina askatu. Israel boikot'. También se exhibieron pancartas de apoyo a la Flotilla interceptada, en una protesta que mantuvo un tono firme y reivindicativo contra la guerra.

