Última noche de cine al aire libre en la plaza Untzaga con 'La Momia'

Este jueves, Eibar despide una edición más del ciclo de cine al aire libre de verano en la emblemática plaza Untzaga. Durante todos los ... jueves del mes de agosto, la plaza ha sido punto de encuentro para vecinos y visitantes de la zona que han disfrutado de cuatro días llenos de proyecciones gratuitas bajo el cielo de la noche estival.

Esta iniciativa del Ayuntamiento ha permitido revivir el placer del cine en comunidad y sobre todo en familia, con una programación diversa que ha atraído a públicos de todas las edades y gustos.

Cierre de ciclo

Para cerrar con broche de oro, no solo el ciclo de películas al aire libre, sino también el periodo de verano, se emitirá la clásica película de aventuras y acción La Momia, un largometraje que promete cautivar a grandes y al mismo tiempo a los más pequeños, generando un gran ambiente familiar. La cita será como siempre, a partir de las 22.00 horas, invitando a vecinos y vecinas de la zona a disfrutar de una noche de verano bajo las estrellas, en un ambiente familiar y para todo tipo de público generacional.

Este evento pone fin a varias semanas de exitosas sesiones veraniegas que han consolidado esta iniciativa cultural como un plan imprescindible en la agenda local. Se recomienda acudir con antelación para asegurar sitio y llevar ropa cómoda para la fresca noche. La entrada es libre y gratuita, por lo que se procura llegar con tiempo para poder tener sitio y no causar malentendidos.