Las txosnas de Arrate se vuelcan con las causas sociales y la solidaridad

Los partidos y colectivos eibarreses trabajan a fondo en las txosnas de Arrate con objeto de recaudar para diferentes fines. En este sentido, EAJ-PNV de Eibar ha anunciado que mañana, durante la celebración del Día de Arrate, todo el dinero que se recaude en su txosna será destinado a la asociación Afagi de familiares, amigos y personas con alzhéimer de Gipuzkoa. Con esta iniciativa, la formación jeltzale quiere reconocer y apoyar la labor que la entidad desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad y de sus familias.

La asociación Afagi se fundó en 1991 en Gipuzkoa con el objetivo de ser portavoz y defensora de las personas con alzhéimer y de sus allegados. Desde entonces ha experimentado un notable crecimiento y en la actualidad cuenta con ocho sedes en el territorio, una de ellas en la propia ciudad de Eibar. Entre sus servicios destacan la atención psicológica, psicosocial y cognitiva a pacientes y familiares, así como programas de formación y actividades de acompañamiento. «Con lo que recaudemos mañana, en la txosna, queremos ayudar a esta asociación para que pueda continuar con su importante labor y seguir ofreciendo atención a enfermos y familias», señaló Eva Juez Garmendia, presidenta del EAJ-PNV de Eibar.

El partido ha animado a la ciudadanía a acercarse a la txosna durante el Día de Arrate y colaborar con aportaciones económicas, con el fin de «recoger la mayor cantidad posible y ayudar a Afagi». Asimismo, recordaron que la asociación puede ser apoyada de diversas formas, ya sea mediante la afiliación, las donaciones o el voluntariado. «Felicitamos a Afagi por la labor que desarrolla y les animamos a seguir adelante. Por nuestra parte, el EAJ-PNV siempre estará dispuesto a ofrecer apoyo y a reforzar la colaboración», concluyó Juez.

Por su parte el PSE-EE de Eibar recaudará fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Esta entidad atiende a más de 5 millones de refugiados palestinos, principalmente en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza . Así, gestiona una extensa infraestructura de servicios, más de 700 escuelas, con medio millón de estudiantes y más de 130 centros de salud primaria, junto con Servicios sociales, microfinanzas y mejoras en infraestructura de campamentos.

Otro de los participantes es Bizimina, asociación surgida en Eibar en mayo de 2012, impulsada por familiares de personas afectadas por Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), una enfermedad rara y grave. Fundada por familiares y voluntarios solidarios, la asociación organiza eventos solidarios para recaudar fondos, muchos de ellos en Eibar, destinados a la investigación de la FOP. El objetivo central es visibilizar la Fibrodisplasia Osificante Progresiva y sus desafíos, así como recaudar fondos para su investigación, ya que actualmente no existe ni cura ni tratamiento efectivo, y la investigación en el Estado es prácticamente inexistente. EH Bildu, SARE y LAB también contarán con txosna.