Las diez noticias de la jornada
Las casas de la parte alta de Txonta han sido objeto de rehabilitación. ECHALUCE

Eibar

Txonta consolida su regeneración con 2,2 millones abonados a 14 portales del barrio

Nueve de las catorce comunidades han finalizado las obras de rehabilitación, aislamiento de fachadas y cubiertas

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

El barrio de Txonta sigue transformándose por dentro. El Proyecto de Regeneración Urbana y Rehabilitación Integral que el Ayuntamiento puso en marcha para modernizar ... un entorno industrial envejecido ya ha movilizado 2.228.149,88 euros en ayudas abonadas a comunidades y particulares del barrio. El programa, que tiene como ejes la eficiencia energética y la accesibilidad, agrupa a un total de 14 comunidades de propietarios —2, 3, 15, 17, 25, 29, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50 y 52— que se sumaron de forma coordinada a la intervención.

