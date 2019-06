Una trayectoria meteórica a base de mucho trabajo La plantilla del Avia Eibar fue recibida por el alcalde en funciones. / M. ASKASIBAR «Estamos dando pasos sólidos y ya somos un equipo de referencia», señala Cristina Guntín, técnica del Avia Eibar femenino J.A. REMENTERIA EIBAR. Viernes, 7 junio 2019, 00:15

El equipo sénior femenino del Avia Eibar ha protagonizado una temporada sensacional, plena de éxitos merced a su gran esfuerzo y capacidad de superación. El cuadro armero dirigido por Cristina Guntín se ha hecho con el Campeonato de España de Seven Challenge celebrado en Valencia, título que le permitirá jugar la próxima temporada la Copa de la Reina con los mejores equipos estatales. Además, ha logrado también esta temporada el ascenso a División de Honor B tras ser campeonas de Liga Vasca, ascenso que le permitió jugar un play off para subir a División de Honor A, máxima categoría, estuvo cerca de conseguirlo pero cayó en la final frente a Les Abelles de Valencia. Una temporada de plenos, de excelentes resultados tanto a nivel colectivo como individual.

El pasado lunes, en el Ayuntamiento armero tuvo lugar una recepción para tributar un merecido reconocimiento por toda su trayectoria y rendir al mismo tiempo un homenaje por los títulos que han llegado a las vitrinas del Eibar Rugby y a la ciudad, muy en especial ese laureado Campeón de España Seven. El alcalde en funciones Miguel de los Toyos y varios corporativos estuvieron presentes.

La entrenadora del Eibar Rugby, Cristina Guntín, se muestra orgullosa de sus jugadoras, «ha sido increíble, en principio en ningún momento fuimos a por el título porque hay rivales que están al más alto nivel y, sin embargo, competimos de manera solvente, no sin sufrir. El Eibar Rugby cada vez es referencia y está dando pasos sólidos, jugadoras nuestras están siendo llamadas por la selección española. Ganar el Seven de España ha sido definitivo, de repente nos encontramos entre los doce mejores equipos españoles».

Guntín reconoce que «queremos despuntar y conseguir el ascenso a División de Honor A»Amaiur Mayo destaca que «hemos trabajado mucho tanto a nivel físico como técnico»

La preparadora armera destaca que la trayectoria del equipo femenino es un espejo para el primer conjunto sénior masculino, «esto ha hecho pensar a mucha gente del masculino, entre ellos a sus entrenadores, y se ha planteado la pregunta de qué es lo que han hecho ellas, qué es lo que han hecho bien, el vamos a fijarnos y copiar cosas. A lo mejor, el deporte femenino tiene que enseñar aspectos al masculino, y no solo al revés». Algunas jugadoras han sido tentadas por otros equipos y han optado por seguir, «la verdad es que no hemos hablado entre nosotras, ni siquiera hemos hablado para decir que no, es evidente que estamos es nuestro primer escalón, en nuestra primera temporada en la alta competición, queremos despuntar y llegar en el próximo curso a División de Honor A, que es lo máximo», declara Guntín.

La capitana, Amaiur Mayo, es una de las figuras destacadas, reseña que el trabajo y esfuerzo son dos apartados fundamentales, «siempre hemos valorado que tenemos un buen equipo, pero también hemos pensado que sin trabajo y esfuerzo no se logra nada. Conseguir el título de Liga Vasca y subir a División de Honor B fue increíble, después de tantos años jugando no pensaba que iba a pasar, pero con el staff técnico, con Cristina, Mauro, Gastón... que tanto ha ayudado, al final ha sido posible. Para mí, el título del Seven de España es un logro de dimensiones, pensaba que no lo íbamos a lograr, fuimos a competir pero no era un objetivo, y a medida que la competición fue avanzando observé que éramos el equipo físicamente más fuerte de todo el torneo, es lo que nos ayudó para regresar con el título. Hemos trabajado mucho todo el año a nivel físico como técnico, es una de las claves. La final fue épica, apoteósica, tras ir perdiendo supimos remontar y sufrir, no arrojamos la toalla en ningún momento».