Los trabajadores de la residencia Egogain de Eibar reclaman condiciones «dignas» para trabajadores y usuarios Este miércoles por la mañana han comparecido en Juntas Generales para denunciar su situación laboral AIENDE S. JIMÉNEZ Miércoles, 13 marzo 2019, 17:24

Los trabajadores de la residencia Egogain de Eibar, la última de gestión pública directa que queda en Gipuzkoa, han comparecido este miércoles en la comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Gipuzkoa para denunciar los cambios, a su parecer «inaceptables», que la Diputación de Gipuzkoa plantea realizar en el centro. Cuatro representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB y BAZKUNA han explicado los pormenores de esas medidas y las consecuencias que aseguran tendrían en el servicio.

El primer punto de conflicto es el del aumento de plazas en la residencia. Durante el 2018 se han realizado obras de adecuación de la octava planta del centro ( tiene diez pisos) para acoger una UPSI, -unidad de psicogeriatría -, de 17 plazas. «Así, vamos a tener un total de 166 plazas, pero la Diputación no prevé aumentar la plantilla, que ahora es de 33 cuidadoras», denunciaron los representantes sindicales. «Si hay más residentes tiene que haber más cuidadores, y pedimos que Egogain siga teniendo un servicio público que emplee a trabajadores públicos», señalaron.

«En los últimos años la Diputación ha dado pasos atrás en numerosos aspectos que han afectado a los derechos por los que tanto habíamos luchado, para el perjuicio también de las personas dependientes que viven en Egogain», señalaron. Aseguran que se han eliminado puestos de trabajo, que las bajas y las reducciones de jornada no se cubren y que muchos servicios se están subcontratando con empresas privadas.

Otra de las reclamaciones se refiere a las enfermeras que trabajan en la residencia. Actualmente son 5, y la Diputación ha planteado la «reorganización del servicio de enfermería, de forma que con tres horas diarias más de servicio se cubran las 24 horas», ya que actualmente no existe turno de noche. Los trabajadores aseguraron que «se quiere quitar una enfermera del turno de tarde y pasarla al turno de noche. Egogain es un edificio grande, de distribución vertical, que no puede tener a una sola enfermera para cubrir el turno de tarde». «El grado de dependencia de las personas que atendemos es cada vez mayor y no podemos permitir que estos vean reducida su calidad de vida en sus últimos años», añadieron.

La figura de referente

Otro de los puntos de desencuentro entre las partes es la intención mostrada por el Departamento de Políticas Sociales de crear una nueva figura de cuidador referente por cada planta. «Quieren que seis de nosotras seamos referentes, pero sería tal el trabajo que esas seis trabajadoras desaparecerían como cuidadoras», y además «crearía un orden jerárquico que podría crear mal ambiente en la plantilla». Asimismo quisieron constatar los problemas de salud que acarrea el trabajo en las cuidadoras. «En los últimos años se han jubilado 18 personas, y solo tres lo han hecho por edad. El resto ha sido por enfermedad».

Los trabajadores insistieron en que su reivindicación es «poder dar un servicio de calidad con menos personal es imposible». Estos ya presentaron una moción ante el Ayuntamiento de Eibar, que fue aprobada por el pleno y cuyas reclamaciones fueron dirigidas a la Diputación de Gipuzkoa.