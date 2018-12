De los Toyos sorprendido por la elección de Mendaro como sede del Consorcio Tecnológico La consejera Tapia junto al Lehendakari y el resto de autoridades, en la inauguración de un nuevo pabellón de una empresa tecnológica en Mendaro. / FÉLIX MORQUECHO «Centralidad geográfica, pabellones, suelo libre y que IK-4 esté radicado en Eibar» hacía reunir los requisitos para albergar esta iniciativa Remite una carta a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, «por no contar con Eibar» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 30 diciembre 2018, 00:10

El alcalde, Miguel de los Toyos, ha remitido una carta a la Consejera Arantxa Tapia, para mostrar su sorpresa por la elección de Mendaro como sede del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco, al entender que Eibar, además de la centralidad que ofrece el pueblo escogido, reúne los requisitos necesarios para albergar esta infraestructura.

De los Toyos le traslada, además, su preocupación al constatar que «mientras en otras zonas de Euskadi se están realizando inversiones millonarias» por parte del departamento que gestiona Tapia, «el análisis del desarrollo de la Fase II del Parque Tecnológico de Gipuzkoa en Eibar, así como de ciertas iniciativas que puedan dar salida comercial a lo ya construido en Matsaria, avanzan muy lentamente y gracias al impulso de esta alcaldía».

Tras conocer a través de los medios de comunicación la noticia sobre la ubicación de la sede del nuevo Consorcio Científico-Tecnológico en Mendaro, el alcalde eibarrés, De los Toyos, ha remitido una carta a la consejera Arantxa Tapia, responsable política del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en la que, entre otras reflexiones, le traslada su sorpresa por dicha elección, dejando claro en su solicitud que se «respete» al municipio eibarrés.

Oportunidad perdida

En su misiva, el alcalde pone en valor las condiciones que hubieran hecho de Eibar un municipio adecuado para albergar esta infraestructura estratégica, cuya creación ha apoyado, como alcalde y también como Patrono de IK-4 Tekniker, al considerarla «como una estrategia de alianzas imprescindible para ser competitivas tecnológicamente en el mundo globalizado en el que nos movemos». De los Toyos destaca en su carta no sólo la centralidad geográfica y las comunicaciones de Eibar sino también «que IK-4, que agrupa a siete de los 16 centros que se incorporan al Consorcio, tiene ya su sede en Eibar; y, el Gobierno Vasco, a través de Sprilur, dispone de una parcela libre en el Parque Tecnológico y de en torno a 4.000m2 de oficinas construidas en el Polígono de Matxaria».

En el texto dirigido a la Consejera Tapia, el alcalde insiste en que «es una oportunidad, no solo para apoyar a nuestra ciudad, sino para apostar, de manera incontestable, en la colaboración interinstitucional para que la industria sea uno de los ejes fundamentales de nuestra ciudad, de nuestro entorno, y nos ayude a salir de la crisis que seguimos viviendo».

Ayudas que no llegan

El alcalde ha aprovechado, además, para hacerle llegar una reflexión más genérica a la Consejera sobre la situación que estamos viviendo en Eibar, y denunciar que, a pesar de tener también una alta tasa de desempleo, las empresas eibarresas no han recibido ayudas económicas por realización de inversiones en activos generadoras de empleo, como sí lo han hecho las ubicadas en las Zonas Margen Izquierda, Ría del Nervión y Oiartzualdea, por las que el departamento de Desarrollo Económico ha aprobado en los últimos 3 años ayudas valoradas en cerca de 22 millones de euros, «o la apuesta de 60 millones de euros para el Parque Tecnológico de Abanto, teniendo aquí la posibilidad real y tangible que no dudo que ya conocerás».De los Toyos ha querido poner en valor, «aunque desde una perspectiva crítica», los tímidos avances que se están dando, tanto en el análisis del desarrollo de la Fase II del Parque Tecnológico de Gipuzkoa en Eibar, como de ciertas iniciativas que puedan dar salida comercial a lo ya construido en Matsaria, «dado que, aunque en el Parque Tecnológico ya se estaba haciendo un estudio geotécnico, hasta que en febrero de este año esta Alcaldía no pidió la creación de una mesa de trabajo con los agentes implicados, no se ha creado una dinámica de trabajo, que, aunque entiendo que lenta para los retos inmediatos que tenemos, está permitiendo avanzar en el proyecto. Y, en cuanto a Matsaria, quiero decir también que ha sido esta Alcaldía la que ha pedido a Sprilur trabajar alternativas para dar salida a lo ya construido que, esperemos, puedan dar sus frutos».

El alcalde finaliza su carta apelando a la necesidad de la colaboración interinstitucional junto con el tejido industrial para que, entre todos, con hechos y medidas ciertas, consigamos la reactivación económica de Eibar y su entorno. «No tengo ninguna duda de que, si todos queremos, podemos conseguirlo. Nosotros queremos».