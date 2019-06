De los Toyos recibe su tercera 'makila' Todos los concejales que conforman la nueva Corporación municipal posaron juntos tras la sesión de investidura de Miguel de los Toyos como alcalde. / FOTOS MIKEL ASKASIBAR Consiguió nueve votos de su ediles socialistas, Gorka Errasti, de EH Bildu, obtuvo cinco y EAJ-PNV votó en blanco ALBERTO ECHALUCE EIBAR Domingo, 16 junio 2019, 00:17

. Miguel de los Toyos fue proclamado ayer alcalde por mayoría simple al recibir el mayor número de votos de sus concejales en la sesión constitutiva de la nueva Corporación municipal eibarresa. EAJ-PNV votó en blanco y Gorka Errasti, de EH Bildu, obtuvo cinco, de forma que Miguel de los Toyos, con los votos favorables de su partido, volverá a gobernar Eibar con los nueve votos de sus ediles.

Únicamente se presentaron para ocupar el cargo de primer edil, el propio De los Toyos, del PSE-EE, y Gorka Errasti, por EH Bildu. Por su parte, EAJ-PNV y Podemos no presentaron candidatura.

Alcalde PSE-EE Miguel de los Toyos Concejales PSE-EE Idoya Sarasqueta Alberto Albistegui Esther Velasco Patxi Lejardi Patricia Arrizabalaga Jon Iraola Ana Telleria Pedro Escribano EAJ-PNV Josu Mendicute Alberto de la Hoz Mertxe Garate Elena Ibañez Jon Pérez Amaia Albizu EH Bildu Gorka Errasti Igone Lamarain Miren Baranguan José Angel Gimaré Ana Francisca Arrizabalaga Podemos Isabel Fernández Pejenaute

De esta forma, al no producirse la unión de la oposición, representada por EAJ-PNV, con seis ediles, uno más que la pasada legislatura, frente a los cinco de EH-Bildu, los mismos que hace cuarto años, el camino para la alcaldía de De los Toyos estaba más que allanado. Más si cabe después de los acuerdos a los que en esta semana alcanzaban socialistas y nacionalistas de no entorpecerse, mutuamente, el paso a las alcaldías, siempre y cuando un candidato de ambos partidos tuviese la posibilidad de salir proclamado.

LAS FRASESMiguel De los Toyos PSE-EE «Agradezco a los que me mostraron cariño, crítica, duda, apoyo, error y comprensión» Gorka Errasti EH Bildu «Tenemos cintura ancha para alcanzar acuerdos con todos los grupos políticos municipales» Josu Mendicute EAJ-PNV «No hemos presentado candidatura por ser De los Toyos el más votado en las pasadas elecciones» Isabel Fernández Elkarrekin Podemos «Me ha abstenido; vengo a aprender y a trabajar por el bien común de la ciudadanía»

La Mesa de Edad fue presidida por la electo de mayor edad, en este caso Mertxe Garate (EAJ-PNV) y la de menor edad, Miren Baranguan (EH Bildu) y el secretario general del Ayuntamiento que dirigió la aprobación de credenciales y el juramento de cargos.

En el acto, la presidenta de la Mesa, Mertxe Garate solicitó a todos los cargos electos «respeto» en base a que con ello «podemos llegar a acuerdos y colaboraciones mutuas, de cara a conseguir una sociedad más justa».

La sesión de investidura dio comienzo a las 9.30 de la mañana, con un salón de plenos lleno de público. En la sesión tomaron posesión de su acta de concejal los representantes del PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu, estrenándose además como nueva fuerza política, Elkarrekin Podemos.

Después se pasó al turno a las votaciones obteniendo De los Toyos nueve papeletas a su favor por cinco de EH Bildu y en blanco los seis de EAJ-PNV. Hubo un voto nulo, por parte de Isabel Fernández Pejenaute, de Podemos, que escribió en la papeleta abstención. Después justificó su error.

Tras el recuento, Garate proclamó alcalde a De los Toyos entregándole la 'makila' de alcalde, en medio de los aplausos del público reunido.

«En la memoria siempre»

En su discurso tras ser investido alcalde, De los Toyos agradeció a todo los presentes por la consecución de la alcaldía. «Por tercera vez tengo el honor de ser alcalde electo. La primera vez hablé que era el día más importante de mi vida política; la segunda, me reafirmé en ello, y hoy puedo decir que estos momentos formarán parte de mi memoria para siempre».

Especialmente mencionó a todos los que «han sabido darme su apoyo y calor para seguir peleando. A los que me mostraron cariño, la crítica, el consejo, la discusión, la duda, el apoyo, el error, el agradecimiento, la comprensión. Cuatro años dan para pasar estos momentos y nunca me he sentido solo en la dificultad». Tras recordar los votos conseguidos por su partido y por el resto de grupos valoró que «el resultado conseguido demuestra que nuestra opción, nuestra propuesta, está por encima de la siglas, y por encima de los partidos políticos». En este sentido, De los Toyos mantuvo que «me siento orgulloso de poder aglutinar personas de distintas sensibilidades ideológicas, pero aprecio que cuando piensan en Eibar, consideren que mi propuesta es la que más confianza les genera». Prometió trabajar «en beneficio, única y exclusivamente, de la ciudad».

De ahí que consideró que «la política es una herramienta eficaz para solucionar los problemas de la gente y que, en la próxima cita electoral, los cerca de 6.500 votantes que se quedaron en casa nos trasladen su opinión. Sin duda, la mayor participación reporta más democracia».

Ante ello, De los Toyos dijo que «asumo el compromiso claro de trabajar desde la honradez, el diálogo, el esfuerzo, la búsqueda de acuerdos que permitan, entre todos, hacer frente a los retos».

De ahí que mostró voluntad pactista «porque estoy convencido que muchos serán los acuerdos, los puntos de encuentro que permitirán a la ciudad seguir avanzando». Quiso hacer extensible su agradecimiento «a la plantilla municipal, a los trabajadores, que desde el servicio público, trabajan codo con codo con nosotros. Doy fe que la plantilla de este Ayuntamiento es de lo mejor que uno se puede encontrar en la Administración», agradeció De los Toyos.

«Exigimos respeto»

Desde la oposición, a los pocos minutos de ser elegido alcalde, De los Toyos se evidenció el tono crítico por parte del representante del PNV, Josu Mendicute, que solicitó «respeto» no sólo al alcalde, sino dirigiéndose a la bancada socialista «al resto de concejales socialistas». No obstante, Mendicute justificó la no presentación de candidatura para su elección en la investidura debido a que «en las elecciones, aunque subimos mucho, De los Toyos fue capaz de mantener la mayoría. Por ello, no hemos presentado candidatura, aunque carece de una mayoría para dar estabilidad al gobierno municipal».

No obstante, acuso a los socialistas de «ninguneo» a lo largo de la pasada legislatura y puso mano tendida para alcanzar acuerdos. «Ni siquiera la hora del Pleno se ha conseguido consensuar. La potestad del alcalde puede servir para buscar acuerdos o para imponer su criterio. Esta no es la vía más adecuada», expresó Mendicute. Insistió en solicitar respeto al nuevo alcalde. «Ha habido un intento de monopolizar la acción política del Ayuntamiento en un único partido saltándose los protocolos que se establecen de respeto al resto de grupos políticos. Exactitud tiene que cambiar porque ya no tienen mayoría absoluta», aseguró Mendicute.

Por parte de EH Bildu era esperado que saldría alcalde socialista por ser la fuerza más votada, pero Gorka Errasti, su portavoz, mostró su sorpresa porque «el PNV tanto alardeaba de ser la alternativa al cambio y no han presentado siquiera candidatura, cosa que hemos hecho nosotros y tampoco nos han votado». Errasti se mostró abierto a la consecución de acuerdos. «Tenemos cintura ancha para establecer acuerdos, como lo hemos demostrado en los últimos años. Hemos mantenido reuniones con todos los grupos y con el PSE hemos mantenido más contactos». Finalmente, Isabel Fernádez Pejanaute, de Podemos, expresó su desconocimiento que su voto de abstención era considerado como nulo. «Teniendo sólo un voto no he presentado candidatura. Soy nueva en esto. Vengo para aprender y a trabajar por el bien común».