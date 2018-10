De los Toyos se presenta a la reelección a la alcaldía de Eibar por el PSE-EE El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, comunicó en un acto con militantes y simpatizantes que se presentaba a la reelección. / F. M. Su objetivo va a ser conseguir «un Eibar para vivir, convivir y trabajar por que la mayor grandeza es su gente» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 27 octubre 2018, 01:03

El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, hizo oficial, en la noche del jueves, su candidatura a la reelección, en un acto celebrado en el Pub Laurel y Hardy, en Eibar, arropado por el teniente de Diputado General de Gipuzkoa, Denis Itxaso, así como numerosos afiliados y simpatizantes socialistas. El acto estuvo amenizado por la cantante eibarresa, Andrea García.

En su intervención, quiso dejar claro que se presenta «con ilusión, con ganas, proyectos y capacidad para afrontar el reto de seguir liderando Eibar», otros cuatro años más. Se mostró consciente de la responsabilidad que asumía porque sabía cuáles son los retos de Eibar y se veía capacitado de enfocar el futuro, «no en vano he sido alcalde durante 11 años, lo que resulta un honor porque no hay mayor orgullo para un eibarrés que ser alcalde de su municipio».

Asimismo, explicó que en esta legislatura «he demostrado que llego a acuerdos con el diferente», pero también quiso acreditar su capacidad para gobernar en minoría. «Y todo a pesar de las críticas y de los intentos de bloqueo que he sufrido por parte de la oposición, con lo que la legislatura ha contado con mucha crispación a nivel político. «Sin embargo, nada ni nadie ha conseguido pararnos» para sacar a delante los proyectos 'estratégicos' para la ciudad. Esto ha sido posible gracias al trabajo y al empeño de colocar en el centro de su acción política el progreso de Eibar. Eibar para vivir, convivir y trabajar», dijo.

Proyectos para el futuro

Igualmente, para de los Toyos, no cabe la menor duda de que «la mayor grandeza» que tiene Eibar es su gente y la facultad que éstos tienen para haber logrado que este municipio se haya convertido en un «ejemplo de convivencia y solidaridad». Esto no es una casualidad, dijo, porque «esto es así porque va en nuestro ADN». Los eibarreses no hacen distingos entre ellos, no hay eibarreses de primera y de segunda porque creemos que todos somos iguales y que nadie debe quedarse en el camino».

También avanzó que «cumpliendo nuestro compromiso» con los vecinos de Amaña y Legarre, una vez sean trasladados los servicios sanitarios que actualmente alberga el ambulatorio de Torrekua al Hospital de Subagudos, propondrá, en el contexto de un proceso participativo que se pondrá en marcha, habilitar en el mismo un centro intergeneracional, con usos complementarios al del Hogar del jubilado, como por ejemplo una biblioteca, salas de estudio, una ludoteca, así como una zona polivalente en la que podrían habilitarse espacios diferenciados para colectivos y asociaciones eibarresas, que permitirían complementar otros espacios de los que disponen, y en las que emprendedores y negocios de nueva creación podrían presentar y compartir sus experiencias.

«Quiero que el Ambulatorio de Torrekua se convierta, de esta forma, en un punto de encuentro para uso y disfrute de todos aquellos que deseen desarrollar en las instalaciones actividades de carácter lúdico, social, cultural, un punto en el que convivan personas de todas las edades, y que esa convivencia enriquezca». Otro de sus proyectos es poner en valor el que fuera el Cine de Amaña y acondicionarlo para que, gestionado por las asociaciones del barrio, pueda ser utilizado para albergar actividades culturales y lúdicas. Además, propuso dotar de contenido el antiguo Juzgado de Urkizu, un edificio propiedad del Gobierno Vasco con quien «retomaré conversaciones a fin de que los eibarreses podamos hacer uso del mismo».

«Es un alcalde insaciable»

El teniente de diputado general, Denis Itxaso, señaló que a «De los Toyos se le conoce por sus valores y principios y que figuras como la del alcalde de Eibar dignifican la política». También aseguró que, al margen de las siglas, «es el alcalde de Eibar y que su defensa está en el centro de su acción política. Como buen alcalde, es insaciable a la hora de reclamar cosas para la ciudad».