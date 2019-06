De los Toyos pide «mayor apoyo» a la Spri para generar suelo industrial De los Toyos quiere agilizar las gestiones con la Spri para hacer realidad el Parque Tecnológico. / M.A. Espera anunciar «en breve» una ayuda financiera desde el Ministerio de Industria para desarrollar el Parque Tecnológico A.E. EIBAR. Viernes, 21 junio 2019, 00:12

El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos ha juzgado como «clave» el apoyo de la Spri, sociedad dependiente del Gobierno Vasco, para la generación de nuevo suelo industrial en Eibar. El primer edil, cree que, tanto el Parque Tecnológico como la comercialización comprometida de los pabellones de Matsaria necesitaban «un mayor compromiso» por parte del Gobierno de Vitoria. «Si queremos fortalecer la industria en nuestro entorno, es necesario suelo competitivo y si, además, queremos que empresas tecnológicas y de alto valor añadido vean a nuestra ciudad como una oportunidad, necesitamos el suelo avanzado que supone el Parque Tecnológico».

El alcalde subrayqa que, tal y como fue en la pasada legislatura, en la actual también piensa «convertir en una prioridad» el desarrollo de la segunda fase del Parque Tecnológico de Eibar. Para ello, piensa mantener el compromiso de renunciar al 15% del aprovechamiento de suelo que le correspondería al Ayuntamiento «como muestra de nuestra voluntad de facilitar la operación».

En este sentido, De los Toyos destaca que su grupo ha seguido manteniendo negociaciones con el Ministerio de Industria, liderado por la ministra socialista Reyes Maroto. «Espero anunciar, en breve, un fuerte compromiso económico por parte del Ministerio con quien llevamos muchos meses trabajando codo con codo».

Solicita precios más baratos en Matsaria y destinar a industria los terrenos de Azitain

Azitain y Matsaria

Por otro lado, el alcalde muestra su disposición a trabajar para generar nuevos suelos industriales, siguiendo con la tónica de la petición que realizó hace varios meses a la SPRI, tan pronto como la SD. Eibar descartó suelo para ubicar la Ciudad Deportiva en Orbe. En el planteamiento municipal está el generar espacios de empresas frente al Industrialdea donde el Eibar planteó realizar tres campos de fútbol.

También insiste en la necesidad de que la Spri «baje los precios» de los pabellones de Matsaria, «la inmensa mayoría de los cuales siguen desocupados porque las empresas encuentran en nuestro entorno mejores precios para ampliar sus instalaciones o implantarse por primera vez. Lo he dicho dónde y a quien correspondía todas las veces que han tenido a bien escucharme y la respuesta nunca ha sido la esperada sino el silencio o excusas sobre cuadrar balances...», explicó De los Toyos. En esta dirección, el regidor eibarrés apuntó que «no me resigno y seguiré luchando para que toda empresa con necesidades de expansión o traslado que se quiera quedar en Eibar pueda hacerlo y a que quien quiera emprender en nuestra ciudad o traer su negocio a Eibar, pueda hacerlo. Y a que lo hagan además sin tener que pagar un precio superior al que pagarían si se instalaran fuera de Eibar. Espero encontrar la complicidad y el compromiso por parte de la Spri que tanto he echado de menos durante estos cuatro años», explicó el alcalde.

En la pasada legislatura se encargó un estudio geotécnico de la zona de Erisono, sobre terrenos que adquirió Tekniker IK-4, y en vista de lo satisfactorio de los resultados, se planteó la puesta en marcha de un plan de negocio con objeto de abordar la viabilidad y entrada de nuevas firmas en los terrenos libres, junto a Tekniker.