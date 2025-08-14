Torrekua, un nuevo punto de encuentro

PABLO URANGA Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El histórico edificio del antiguo ambulatorio de Torrekua, en el barrio de Amaña, encara la recta final de su rehabilitación para convertirse en un nuevo punto de encuentro y convivencia para las personas jubiladas de Eibar. La apertura está prevista para este próximo otoño y supondrá cumplir un compromiso asumido por el alcalde Jon Iraola con los vecinos del barrio: dotarlos de un mejor espacio, que sea moderno, accesible y con vocación social.

El inmueble, que llevaba años en abandono tras el traslado de los servicios sanitarios al Hospital de Eibar que se encuentra ubicado en Otaola, ha sido objeto de una remodelación integral. La actuación ha incluido mejoras energéticas en fachada y cubierta, así como la completa adecuación de sus espacios interiores, incorporando un nuevo ascensor y escaleras adaptadas para garantizar la accesibilidad total del edificio. En la planta baja, los usuarios encontrarán diferentes aulas de formación, junto a zonas habilitadas para actividades, espacios para poder socializar y una cafetería para el uso diario.

La rehabilitación integral de Torrekua forma parte de una estrategia municipal más amplia orientada a revitalizar espacios públicos al servicio de los vecinos de Eibar, especialmente aquellos destinados a las personas mayores, dotándolos de mayores recursos y servicios que fomenten la socialización y el bienestar ciudadano.

Edificio comunitario

La intervención ha supuesto transformar por completo un inmueble de planta rectangular con sótano, planta baja y dos plantas superiores. Cada planta cuenta con una superficie aproximada de unos 555 metros cuadrados, salvo la última, con solamente 111 metros. El proyecto, ambicioso tanto en su ejecución como en su financiación, ha sido posible gracias a fondos europeos 'Next Generation' y a la aportación del Gobierno central.

El edificio pasó a ser propiedad del Ayuntamiento tras el traslado de los servicios sanitarios al hospital, lo que permitió al Consistorio planificar su recuperación como espacio social para los jubilados de la zona. Esta actuación se enmarca en un conjunto de proyectos municipales que buscan devolver el uso comunitario a inmuebles emblemáticos que habían quedado sin actividad y en muchos casos en situación de abandono.

El nuevo hogar para personas jubiladas se ubicará en la planta baja, mientras que la segunda planta se destinará a la Fundación Goyeneche para continuar su labor de inclusión con personas adultas con discapacidad intelectual. La tercera planta será para la Cruz Roja, reforzando así su presencia y actividad en la población armera.

Iraola se ha mostrado satisfecho con el resultado: «La rehabilitación integral del edificio es un éxito, con unas instalaciones modernas y bien preparadas que van a ofrecer un entorno agradable, accesible y funcional tanto para nuestros mayores como para las entidades que se ubicarán en el edificio».

Iraola también ha destacado la importancia de estos centros sociales para personas jubiladas como «espacios clave que, además de ofrecer actividades, fomentan el bienestar y ayudan a combatir la soledad no deseada». Según el regidor, revitalizar Torrekua encaja en una estrategia municipal más amplia que busca modernizar y ampliar los recursos para las personas mayores y dinamizar el uso de los espacios públicos en toda la ciudad.

Así, el viejo ambulatorio que durante décadas fue punto de referencia sanitaria en Amaña, está llamado a convertirse en un nuevo corazón social para Eibar. Este proyecto, calificado por el equipo de gobierno como «ambicioso» y «estratégico», refuerza el papel de Amaña dentro del mapa social de Eibar y sienta un precedente para futuras intervenciones en otros barrios que necesiten recuperar espacios en desuso para el beneficio común.

Con su apertura prevista este otoño, Torrekua no solo recupera vida, sino que simboliza una apuesta por un Eibar más cercano, inclusivo y humano, en especial para las personas más mayores de la población.