El Torneo Ciudad de Eibar volvió a llenar de ilusión el anexo de Ipurua La VI edición del campeonato de fútbol reunió a cinco equipos Genuine en la fiesta del deporte inclusivo

Un lance de uno de los partidos del Eibar en el anexo de Ipurua.

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

El Anexo de Ipurua se convirtió en un escenario de ilusión y compañerismo con la celebración de la VI edición del Torneo Ciudad de Eibar el domingo. El evento, organizado por la SD Eibar Fundazioa, reunió a algunos de los equipos más destacados de LaLiga Genuine y volvió a poner en primer plano los valores de inclusión, diversidad y superación que promueve el torneo.

En esta ocasión, participaron los equipos Genuine del Athletic Club, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Osasuna y el Eibar como anfitrión, en una jornada que se ha ido consolidando año tras año como una cita de referencia en la promoción del deporte inclusivo en la comarca y en todo el entorno guipuzcoano.

Para la SD Eibar Genuine, el torneo supuso el arranque oficial de la pretemporada tras haber iniciado los entrenamientos el pasado 13 de septiembre. Los partidos, disputados desde las 10.00 horas, se desarrollaron en un ambiente festivo, marcado por la deportividad y el compañerismo, donde la igualdad de oportunidades y la pasión por el fútbol fueron los verdaderos protagonistas.

El encuentro contó con el apoyo de JAZ, Irizar, Krean y el Ayuntamiento de Eibar, que colaboraron para hacer posible una jornada que culminó a las 13.00 horas con la tradicional entrega de medallas. Ese momento se vivió con gran emoción, reconociendo el esfuerzo, la ilusión y la entrega de todos los participantes.

Una vez más, el Torneo Ciudad de Eibar demostró que el fútbol adaptado trasciende lo puramente deportivo. Es también inclusión, diversidad y comunidad, y constituye una plataforma para seguir construyendo un entorno en el que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de la experiencia única que ofrece el fútbol.