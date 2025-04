Toledo abre una exposición que pone en valor la aportación eibarresa al damasquinado

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 12 de abril 2025, 20:27 Comenta Compartir

La mezquita de Tornerías toledana es el escenario de una exposición única, en la que el visitante podrá admirar una selección de obras damasquinadas por artistas eibarreses y castellanos. Única, porque por primera vez se verán piezas que nunca habían sido expuestas ni en Toledo ni en ninguna otra parte, pero también porque la muestra recoge el legado de una intensa y fructífera colaboración entre nuestra ciudad y Toledo, una relación que se remonta muchos siglos en el tiempo, cuando las famosas espadas toledanas se forjaban con el acero de Mondragón.

La exposición organizada por la Junta de Castilla-La Mancha, la Fundación Zuloaga y la Fundación Damasquinado de Toledo, permanecerá abierta hasta el 10 de julio.

Título. 'El Fascinante Arte del Damasquinado Entre Eibar y Toledo'.

Lugar Toledo. Mezquita de Tornerías.

Organización Junta de Castilla-La Mancha, la Fundación Zuloaga y la Fundación Damasquinado de Toledo.

Contenido Un total de 167 piezas, de 20 colecciones que conforman la muestra.

Finaliza El 10 de julio.

Trámites Toledo lleva a cabo los trámites para considerar el damasquinado Bien de Interés Cultural (BIC). Eibar organizó un curso de grabado y damasquinado.

De las 167 piezas que conforman la muestra y que parten de 20 colecciones, algunas provienen del Museo de Santa Cruz de Toledo, otras son de la Diputación provincial y el resto de colecciones particulares como la de la familia Zuloaga.

El comisario de la exposición, Luis Peñalver, señalaba que «hemos hecho un esfuerzo por tres verdaderas joyas históricas y patrimoniales, aunque también hay damasquinado actual». Igualmente, Peñalver explicaba que «esta colección habla de pasado, presente y futuro porque el damasquinado es un oficio que hoy permanece vivo gracias a artesanos y artesanas que desarrollan esta labor a día de hoy en la ciudad de Toledo y a la que se está incorporando talento joven», ha subrayado.

Por su parte, desde la Fundación Zuloaga, Ignacio Suarez Zuloaga, destacó que «Castilla-La Mancha es una de las grandes potencias europeas» en asuntos de artesanía junto con Andalucía. «Es la única comunidad autónoma donde turismo y artesanía desde hace muchos años tienen el mismo nivel institucional», resaltó.

Bajo su punto de vista, esta exposición es «un primer paso» para superar una vieja polémica de casi un siglo que hay entre Eibar y Toledo sobre «de quién es la artesanía. Estamos muy contentos de volver», ha indicado, para agregar que su familia lleva desde 1829 yendo a Toledo y a Talavera de la Reina.

Hermanamiento

El visitante de la exposición tiene la oportunidad de contemplar, juntas por primera vez, obras de Plácido Zuloaga y Mariano Álvarez, entre otros grandes maestros damasquinadores, cuyas aportaciones fueron decisivas para el desarrollo y consolidación de este precioso arte ornamental, no sólo en la realización de piezas de gran empeño, sino también de productos más comerciales, como gemelos, broches, joyeros, pitilleras, relojes, portafotos, etc., los cuales no desmerecieron nunca en cuanto a calidad de aquellas obras monumentales.

En la apertura de la exposición se habló incluso de llevar a cabo un hermanamiento entre Toledo y Eibar, dos ciudades protagonistas del fascinante arte del damasquinado que afronta una nueva andadura desde el Centro Regional de Artesanía castellano.

En la muestra se puede disfrutar de estas pequeñas pero preciosas obras de arte, objetos irrepetibles que custodian, en una época dominada por las reproducciones en serie, la impronta del paciente trabajo del artesano; un trabajo que nos humaniza, pues permite cultivar las virtudes de la destreza y la perseverancia, no encontrando otra recompensa que la belleza y el amor por la obra bien hecha.

Según el comisario de la exposición, Luis Peñalver, «esta preciosa labor de damasquinado, como ornamentación de las armas blancas, se venía practicando en Toledo al menos desde el siglo XVI, gracias a artífices de reconocido prestigio en toda Europa como Diego de Zayas, quien estuvo prestando sus servicios como armero en la corte de Francisco I de Francia, y más tarde de Enrique VIII de Inglaterra. Un dato poco conocido, recientemente corroborado por el maestro Mariano San Félix y la Fundación Damasquinado de Toledo, es que las rejas forjadas por Villalpando y Céspedes para la capilla mayor y el coro de la catedral de Toledo, respectivamente, fueron damasquinadas en oro y plata por orfebres toledanos».

En este momento, Toledo está llevando a cabo los trámites para declarar, el damasquinado, Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Bien Inmaterial.

En el caso de Eibar, la última acción que se llevó a cabo fue la organización de un curso de grabado y damasquinado, dirigido por el escultor Juan Luis Baroja Collet, pero que después no ha contado con continuidad.