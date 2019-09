«El tiro con arco es una práctica deportiva que nos viene muy bien a las mujeres» Mertxe Gil lleva cinco años practicando tiro con arco. / M. ASKASIBAR Mertxe Gil Arquera del Beti Ondo de Ermua | Esta eibarresa empezó hace cinco años tras unas vacaciones en Lanzarote y afirma que «no es cuestión de fuerza» J. A. REMENTERÍA EIBAR. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:07

Eibarresa de 64 años, Mertxe Gil empezó a practicar la modalidad de tiro con arco desnudo, que es más ligero y con distintos condicionantes técnicos que el olímpico, por ejemplo, por casualidad, a raíz de unas vacaciones en la isla canaria de Lanzarote. Milita en el equipo del Beti Ondo de Ermua. Este deporte le ha venido francamente bien, especialmente para fortalecer la musculación y la espalda. Habla maravillas desde el punto de vista terapéutico, manda un mensaje optimista para que lo practiquen el mayor número posible de mujeres, sin límite de edad. Habla con entusiasmo y disfruta explicando su experiencia.

-Lanzarote será un lugar mágico para usted. Un antes y un después, no lo dudo.

-Sí, efectivamente. Suelo de ir de vacaciones a Lanzarote. Y, ya sabes, en los hoteles suele haber actividades lúdicas y, como no me gusta estar quieta en la tumbona, me apunto a todas. Y fue allí cuando me inicié en el tiro con arco. Me gustó muchísimo, me resultó divertido.

«Es el deporte ideal para las mastectomizadas, pues fortalece la parte intervenida»

-¿Y desde entonces fiel arquera?

-Pues, sí. Fue hace cinco años cuando regresé a casa y mi hijo, que también es arquero pero en modalidad olímpica, me comentó que en Eibar había tiro con arco, aunque, realmente, no tenía intención de apuntarme con los años que tenía pero me insistió tanto y me acompañó que, de tal manera, empecé a practicar este deporte. Llevo cinco temporadas, una en Eibar y el resto en Ermua.

-En lo estrictamente competitivo, en las dos últimas temporadas ha logrado sendos subcampeonatos de Euskadi y Bizkaia. Nada mal.

-Todo logrado a base de entrenar, me gusta acudir a los entrenamientos los lunes, miércoles y viernes. Son dos horas de trabajo que viene bien para ir superándose, además nos los pasamos bien y nos ayudamos a nivel de aspectos técnicos.

-¿Qué bondades tiene el tiro con arco?

-Este deporte es muy bueno para fortalecer los músculos. Tenemos un compañero que padece una enfermedad rara que le hace perder musculación y viene al club para fortalecer la masa muscular y he de decir que está encantado. Y especialmente es ideal para las mujeres mastectomizadas porque se reconstruyen antes las células, es positivo para la tonificación de la parte intervenida y para fortalecer la espalda. Hay mujeres más mayores que están conmigo y están encantadas con lo que hacen, les viene muy bien en todos los sentidos. Yo misma tengo un problema en la espalda y desde que hago este deporte he mejorado muchísimo. Cuando estoy parada, por ejemplo, en vacaciones, hecho en falta no ponerme frente a una diana. Animo a las mujeres a que lo practiquen, piensan que hay que tener fuerza, pero están equivocadas. No me considero que tengo mucha fuerza y, sin embargo, hago bien la apertura. La autoestima es mayor en todos los sentidos, la clave es mantenerse en forma de manera relajada.

-Este es un deporte, me imagino, que requerirá concentración.

-Sí, mucha. La fuerza no es una condición esencial, el arco lo vamos adaptando a la fuerza que uno mismo tiene. El arco lo amoldas a tu capacidad de apertura. La concentración es importante, pero insisto que no es cuestión de fuerza.

-Además de competir, existe un componente de relajación en los encuentros que realizan.

-No solamente competimos, también tenemos tiempo para intercambiar opiniones y reírnos, hay un gran compañerismo.

-¿Lo considera un deporte minoritario?

-No tiene tanto calado, pero existe un buen número de practicantes. Cada vez que tomamos parte en un torneo el número de concursantes es mayor. En alguna ocasión hasta noventa personas nos hemos juntado en la línea de tiro. La pena es que no tenemos muchos campos preparados.

-¿Practican al aire libre?

-Depende, a veces lo hacemos en sala y, otras veces, con buen tiempo, al aire libre, aunque, en ocasiones, nos ha tocado capear con mala climatología. Cuando hay viento aprendes a interpretar su dirección, es interesante, suele costar más. En general es un compendio de muchos detalles para intentar dar en la diana que, cuando lo haces, sientes una gran satisfacción.