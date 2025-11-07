Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beñat San José reconoció que «hemos tenido errores», pero destacó que su equipo «nunca ha tirado la toalla» este viernes en Areitio. FELIX MORQUECHO

Eibar

«No tirar nunca la toalla nos va a hacer crecer»

El Eibar de Beñat San José recibe al Albacete este sábado por la tarde en Ipurua, a las 16.15 horas, en una jornada en la que ganar «es una obligación»

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Eibar afronta este sábado por la tarde una cita crucial en Ipurua. A partir de las 16.15 horas, los armeros recibirán al ... Albacete en la decimotercera jornada de Segunda División, en un duelo de máxima necesidad para los de Beñat San José, que acumulan seis partidos sin ganar y están apenas un punto por encima del descenso. La cita llega con la presión de los resultados, pero también con la convicción de que el equipo sigue vivo, tal y como subrayó el técnico eibarrés en la rueda de prensa de este viernes en Areitio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No tirar nunca la toalla nos va a hacer crecer»

«No tirar nunca la toalla nos va a hacer crecer»