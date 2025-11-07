«No tirar nunca la toalla nos va a hacer crecer»

El Eibar afronta este sábado por la tarde una cita crucial en Ipurua. A partir de las 16.15 horas, los armeros recibirán al ... Albacete en la decimotercera jornada de Segunda División, en un duelo de máxima necesidad para los de Beñat San José, que acumulan seis partidos sin ganar y están apenas un punto por encima del descenso. La cita llega con la presión de los resultados, pero también con la convicción de que el equipo sigue vivo, tal y como subrayó el técnico eibarrés en la rueda de prensa de este viernes en Areitio.

«Somos muy autocríticos y ambiciosos, y estamos con muchas ganas de reencontrarnos con la victoria», afirmó San José, dejando claro que el vestuario mantiene intacta la fe. El entrenador reconoció que los resultados no acompañan, pero se mostró convencido del trabajo del grupo: «El peor sentimiento es cuando no ganas y sabes que el equipo no está vivo. Nosotros estamos más vivos que nunca. En puntos estamos en debe, sí, pero ningún rival ha sido superior a nosotros. Hemos tenido mucha personalidad y solo algunos errores puntuales nos han penalizado».

El técnico pidió calma y perspectiva en un momento clave de la temporada. «En esta liga ganar dos partidos o perderlos te suben o te bajan seis puestos. Tenemos que seguir firmes. En resultados estamos en un momento malo, pero el equipo compite, el equipo está vivo. Cuando venga la victoria todo se normalizará», añadió, dejando entrever que la línea de trabajo se mantiene pese a la racha negativa.

El donostiarra quiso resaltar la importancia de Ipurua y de la afición armera para salir del bache. «Vemos el partido como una obligación, pero también como la oportunidad de merecer esa victoria. Ser un equipo que merece ganar es muy importante, y más en Ipurua. Esa energía que hay aquí es lo que más necesitamos y más que nunca», señaló el técnico, apelando al empuje del público eibarrés para convertir el fortín azulgrana en el punto de inflexión que necesita el equipo.

Sobre el rival, el preparador guipuzcoano advirtió de las virtudes del Albacete, undécimo en la tabla con 16 puntos y una sola derrota en los últimos ocho encuentros: «Es un rival con una idea muy marcada y con un entrenador que está haciendo un gran trabajo. Presionan arriba, elaboran bien el juego y llegan con peligro al área. Nos van a exigir mucho porque son un equipo muy bien organizado».

En cuanto al estado de la plantilla, San José confirmó las ausencias de Adu Ares y Guruzeta, ambos lesionados, y destacó las buenas noticias en otros frentes: «La operación de Adu salió muy bien y ya empieza la cuenta atrás de su recuperación. Cubero y Sergio Álvarez han completado la semana y Peru Nolaskoain seguramente empiece con el grupo la próxima semana».

Para el técnico, mantener la idea de juego y la fe en el proceso es esencial en momentos como este: «Ahora mismo no estamos ganando y normalmente cuando no ganas ninguna idea es vendible. Pero lo más grave sería no puntuar sin dar muestras de nada. Hemos cometido errores, sí, pero el equipo siempre termina con la sensación de poder remontar. No ha tirado la toalla nunca, y eso es lo que nos va a hacer crecer. Nuestra idea es clara: ir a por los partidos».

Con esas palabras y la convicción de que el fútbol terminará devolviendo lo que hasta ahora ha negado, el Eibar saltará este sábado a Ipurua con la obligación y el deseo de transformar sensaciones en puntos. Una victoria ante el Albacete serviría para cortar la mala racha, además de dar la confianza necesaria al equipo.