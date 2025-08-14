TEKBER Centralauto, nuevo patrocinador premium

M. R. Eibar. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Eibar ha reforzado su red de apoyos con la incorporación de TEKBER – Centralauto como nuevo Patrocinador Premium para la temporada 2025/26. El acuerdo contempla la presencia destacada de la marca en la manga de la camiseta del primer equipo masculino, tanto en los partidos oficiales como en las prendas a la venta en la tienda oficial, sumando así un nuevo aliado estratégico al proyecto armero.

La compañía, con sede en Gernika (Bizkaia), se une al ecosistema de patrocinadores del club en una campaña clave, en la que el Eibar afronta nuevos retos en Segunda División.

Este acuerdo no solo representa una apuesta por el conjunto armero que aspira a volver a Primera, sino también por el arraigo en el territorio y la conexión con el tejido industrial vasco.

Fundada en 1997, Teknika Bereziak S.L., propietaria de la marca Centralauto, está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria para el sector de la automoción. Su condición de único fabricante nacional de equipos de control de emisiones le ha permitido trabajar estrechamente con organismos oficiales e instituciones de investigación, consolidando su posición como referente tecnológico dentro y fuera del sector.

Desde el club se valora esta incorporación como «un paso importante para seguir fortaleciendo la proyección y los recursos de la entidad en una temporada que se presenta apasionante». Por su parte, TEKBER – Centralauto ha destacado que este acuerdo es «una oportunidad para unir la vocación industrial con la pasión por el deporte, llevando el nombre de nuestra empresa a todos los estadios de la categoría».