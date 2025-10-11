La tejana Martha Fields y su banda traen al Coliseo el alma viva del country y el folk americano

La música de raíces norteamericanas vuelve este fin de semana a brillar en el Coliseo de Eibar con la actuación de Martha Fields Band.

Nacida entre los ecos de las montañas Apalaches y las llanuras tejanas, Fields representa la herencia viva del folk y el country tradicional, interpretado con una fuerza escénica que ha cautivado a críticos y públicos de ambos lados del Atlántico. «Una banda con la que sueñas tropezar en un bar de Nashville», escribió el periodista A. Harrison en Maverick Magazine, destacando la autenticidad y el poder de su propuesta. Para No Depression, la publicación de referencia en música de raíces, Fields «ha devuelto energía y verdad al country contemporáneo, desempolvando su espíritu original».

Su concierto, de este domingo en el Coliseo, a las 19.00 horas, supone una ocasión única para disfrutar en directo de su inconfundible voz, acompañada por una banda de músicos virtuosos: Manu Bertrand (dobro, banjo, mandolina, pedal steel), Urbain Lambert (guitarra eléctrica), Olivier Leclerc (violín), Serge Samyn (contrabajo) y Denis Bielsa (batería).

Su puesta en escena, junto a músicos virtuosos ha sido aclamada por la crítica por su energía y autenticidadEncarna el espíritu de Nashville y los Apalaches en una época en la que la música busca reconectar con su esencia

Raíces y espíritu libre

Descendiente de una larga estirpe de músicos apalaches, Martha Fields creció entre los sonidos del bluegrass y el gospel rural. Su padre, de origen texano, le transmitió el ritmo y la energía del sur profundo, mientras que su madre, nacida en Virginia Occidental, la acercó a las baladas tradicionales de los montes Apalaches. De esa mezcla surgió una voz singular que combina la crudeza del folk con la emoción del country y el pulso rebelde del rock'n'roll.

Guitarrista autodidacta, Fields comenzó a componer canciones desde muy joven y pronto compartió escenario con leyendas del género como Ricky Lee Skaggs y Merle Travis, figuras emblemáticas del country clásico. Su repertorio —según Country Standard Time— «reúne la tradición de Hank Williams con la energía contemporánea de Lucinda Williams», una comparación que la propia artista asume con humildad. «No quiero sonar como nadie. Solo intento ser fiel a la historia y al alma de la música que amo», ha declarado en entrevistas recientes. Instalada entre Texas y Toulouse (Francia), Martha Fields se ha convertido en una referencia del circuito europeo de música americana, con giras en el Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Lituania. Su banda -internacional y multicultural-refleja la dimensión global de una música nacida en las colinas rurales de Estados Unidos pero hoy abierta al mundo.

En los últimos años ha participado festivales emblemáticos como el Cambridge Folk Festival (Reino Unido), el Cajun & Zydeco Fest (Francia) o el Bluegrass Europe Tour, donde su puesta en escena ha sido aclamada por la crítica por su energía y autenticidad. «Fields no actúa: transmite, conversa, emociona. Cada canción es una historia contada desde la verdad», escribió recientemente Le Monde de la Musique en una crónica sobre su paso por París.

El concierto ofrecerá un recorrido por los grandes temas de sus últimos álbumes —Southern White Lies, Dancing Shadows y Headed South—, donde Martha Fields explora los territorios emocionales de la nostalgia, la libertad, la memoria y el exilio interior. Canciones como West Virginia Train, Soul on Fire o Where the Red Grass Grows reflejan su capacidad para unir la poesía de las canciones tradicionales con la intensidad del rock sureño.

El espectáculo promete además una experiencia cercana y cálida, con el formato íntimo que caracteriza a la artista y que convierte cada actuación en un viaje por la historia musical de su país.

Gira europea

La actuación se enmarca dentro de su gira por el norte de España, que incluye también conciertos en Vitoria, Bilbao y Pamplona, antes de continuar hacia Francia. Para Fields, Eibar representa «un público acogedor, atento y apasionado por la música de raíz», según indican desde la organización. El Ayuntamiento de Eibar y la organización del Coliseo han destacado la oportunidad cultural que supone recibir a una figura internacional del country-folk, subrayando que este tipo de propuestas contribuyen a «mantener viva la conexión entre la música popular americana y la sensibilidad europea». Con su guitarra, su voz rota y su autenticidad sin artificios, Martha Fields encarna el espíritu de Nashville y de los Apalaches en una época en la que la música busca reconectar con su esencia.

Por todo ello, su concierto no será solo una cita musical, sino una celebración de la memoria viva del folk y del country, «una oportunidad para sentir historias que importan».