Teatro sobre la evolución de la infancia Iratxe García Úriz, en el papel de Martina, junto a Oier Zúñiga y Txori García Úriz. / PRODUCCIONES MAESTRAS Producciones Maestras escenifica un trabajo sobre los roles de género, la empatía y la solidaridad Ana Maestrojuán, su directora, destaca que «críos y adultos entienden de diferente manera lo que hacemos» A.E. EIBAR. Sábado, 30 marzo 2019, 00:43

La compañía navarra Producciones Maestras representa hoy, en el Teatro Coliseo a las 17.00 horas, la obra 'Martinaren Parke Fantastikoa'. Se trata de una representación, en euskera, para toda la familia, en donde se abordan temas como los roles de género en la infancia, la aceptación propia y la de los demás, la empatía y la solidaridad. Todo ello, dentro de un lenguaje lúdico y motivador, en un montaje dinámico y divertido. Así, la propia actuación, la música, la palabra, la imagen y una delicada escenografía conforman un imaginario tan personal como universal el de la infancia.

La obra está dirigida por Ana Maestrojuán y cuenta en el reparto con Iratxe García Úriz, Oier Zúñiga y Txori García Úriz. La directora de la obra señalaba que «estamos contando con un fantástica recepción de nuestro trabajo por parte de los críos que entienden lo que actuamos dentro de sus experiencias de vida, así como de los adultos. Todos saben también de qué hablamos, pero de distinta manera. El alto grado de entendimiento de lo que hacemos nos motiva más».

«Acercarse a los niños»

Maestrojuán explica que con esta representación «tratamos de hacer una propuesta que nos acerca a las formas que tienen los niños de ver el mundo. A un crío o le gusta algo mucho o lo rechaza del todo. Para ellos, lo bueno es fantástico y lo malo es horroroso». Este ha sido el motor que ha cogido el grupo también para llevar a cabo esta obra.

El argumento de la representación versa sobre Martina, que todas las tardes va a jugar a su parque, «que es el mejor del mundo, y no solo del mundo... ¡De todo el universo!». En el parque juega con sus amigos, con palomas, con camiones, con los mayores que no tienen miedo a jugar. También descubre nuevos mundos, lo que significa qué es ser valiente y qué es tener miedo. Así, descubre que no hay límites en su imaginación. De esta manera, en su parque vive increíbles aventuras, pequeñas y grandes, sola o acompañada, porque vivir es la aventura más apasionante. Martina comparte con nosotros todo lo que puede ocurrir durante una tarde en su fantástico parque, pero «se queja mucho de los motivos por los que no puede practicar determinados juegos», decía Maestrojuán.

Alternancia de producciones

Producciones Maestras cuenta con una versión de la obra en euskera y otra en castellano, y cada año alterna una producción «con una gran inversión», sobre un temática para adultos, en un año, y en otra para el público infantil. 'Martinaren Parke Fantastikoa' ha recorrido Navarra y ahora llega a Gipuzkoa.

Maestrojuán, conocedora de las Jornadas de Teatro de Eibar, decía que «he ido como espectadora a ver funciones y ahora ir como directora de mi propia obra me produce mucha satisfacción».