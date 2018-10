La tatuadora eibarresa Vanessa Ateca participó en un evento benéfico en New Jersey Ateca, segunda por la izquierda, con el resto de participantes. F. M. EIBAR. Sábado, 6 octubre 2018, 00:54

'Tattooing for autism VII' es el título de la séptima edición de una iniciativa solidaria que se desarrolla anualmente en la ciudad estadounidense de New Jersey. La cita tuvo lugar hace un par de semanas y en esta ocasión contó con participación eibarresa. La tatuadora Vanessa Ateca fue una de las profesionales que puso su trabajo en favor de una cita que consiguió recaudar 10.000 dólares para ayudar a personas con autismo.

No es la primera ocasión en la que Vanessa Ateca pasa una temporada trabajando en Norteamérica. «Es el cuarto año que estoy en Estados Unidos colaborando en estudios de tatuaje», apunta. De ahí surgió la oportunidad de participar en este evento que ha destinado su recaudación de este año a una fundación local que trabaja en el desarrollo de habilidades en niños con autismo.

Uno de los contactos con que cuenta la eibarresa en Estados Unidos es Tony Rodríguez, tatuador e impulsor de 'Under my skin for life', una fundación benéfica que organiza la convención. En sus siete ediciones ha conseguido más de 100.000 dólares para esa causa.

Vanessa Ateca se dedica al tatuaje desde el año 2001. Esta profesión nació de su afición por el dibujo y la pintura, y ha encontrado un desarrollo profesional que le ha llevado a tatuar en varios países, principalmente Estados Unidos, a donde acude a distintos estudios y convenciones desde hace cuatro años. Dentro de los distintos géneros, se decanta por las imágenes realistas con una dedicación especial al retrato, tanto a la hora de dibujar como de tatuar. La participación en el evento celebrado en New Jersey no ha sido la única de la temporada, ya que un mes antes acudió a Panamá para participar de forma activa en el 'Ink fest expo'.