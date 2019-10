«La tasa de las basuras subirá un 3% por la disminución de ingresos y los mayores costes» Iosu Arraiz es concejal del PNV en Elgoibar y nuevo presidente de la Mancomunidad. / MIKEL ASKASIBAR El nuevo presidente promete ser transparente en el destino del dinero dedicado al reciclaje Iosu Arraiz (PNV) Presidente de la Mancomunidad de Debabarrena ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 13 octubre 2019, 00:24

Iosu Arraiz, nuevo presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, quiere seguir realizando una labor de concienciación y sensibilización en el ámbito del reciclaje de residuos en la comarca y adelanta que las tasas subirán una media del 3,04% por la reducción de los ingresos y la actualización de los costes.

-¿Cómo ha encontrado la Mancomunidad en las pocas semanas que lleva al frente de esta entidad?

-Destacaría en primer lugar que la Mancomunidad cuenta con un gran equipo humano a todos los niveles, desde sus operarios hasta la dirección. También es necesario subrayar la estabilidad económica de la entidad que nos va a permitir seguir invirtiendo para mejorar el servicio que se presta a los municipios y a las personas que viven en ellos. Por otra parte, la Mancomunidad vive un momento de cambios importantes con el proceso de cambio en la gerencia y la incorporación de nuevas tecnologías para avanzar hacia la administración electrónica.

-¿Cómo se produjo su acceso al cargo de presidente?

-En mi caso, ha sido algo natural porque he sido parte de la Mancomunidad durante estos últimos cuatro años. Cuando supimos que Arcadio dejaba el Ayuntamiento y la Mancomunidad, nos coordinamos entre los municipios para elegir a los nuevos miembros, y viendo la experiencia y la dedicación, me propusieron para ser presidente durante los próximos cuatro años y yo he aceptado con mucha ilusión y consciente de la responsabilidad que representa. Eibar es por población el principal municipio de la Mancomunidad, pero no hay que olvidar que Mallabia, Ermua, Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Deba y Mutriku, igualmente forman parte de ella y cualquiera de sus representantes puede ser presidente si reúne los apoyos necesarios.

-¿Qué prioridades más importantes piensa imprimir en su gestión?

-Aunque hay que señalar que hemos progresado mucho con el reciclaje y la recogida selectiva, creo que es imprescindible continuar con la labor de sensibilización y concienciación. El reciclaje es básico para ahorrar materias primas y proteger nuestros ecosistemas; para seguir avanzando, necesitamos participación y esto solo se consigue con una labor de concienciación. Otra línea muy importante es que seamos capaces de trasladar a la ciudadanía y pongamos en valor el servicio que presta la Mancomunidad, desde la limpieza viaria a la recogida de residuos, y para ello debemos avanzar en transparencia y comunicación. Es un servicio que cuesta dinero, pero que está ahí a diario prestando una labor para proteger el medio ambiente y hacer más agradable el entorno en el que vivimos. Pero es necesario que la ciudadanía sepa a qué se destina y en que se gasta el dinero que gestionamos y para ello necesitamos abrir canales de comunicación directos con nuestras vecinas y vecinos. Desde el punto de vista técnico, creo necesario reordenar y sistematizar la recogida de residuos, haciéndola más eficaz y mejorando simultáneamente el trabajo de los operarios. Las nuevas tecnologías tienen un papel importante para conseguir este objetivo, utilizando herramientas que nos proporcionen datos sobre el llenado de los contenedores, para mejorar y reorganizar rutas. Disponer de esta información puede resultar útil para detectar problemas puntuales de recogida, y actuar con mayor rapidez, o islas problemáticas que requieran de una recogida más frecuente. En cuanto a la limpieza viaria, tenemos que ser capaces de ofrecer un plus de servicio. En general, la calidad de la limpieza es buena, pero podemos obtener mejoras con pequeñas actuaciones, como las conseguidas con las nuevas máquinas decapadoras. Debemos seguir invirtiendo en este tipo de máquinas y mejorar el estado de las islas de contenedores.

-¿Nos podría avanzar las tasas de basuras para el 2020? ¿Cuál es el aumento que podrán tener y las causas del incremento?

-El porcentaje medio de subida de las tasas propuesto por la Mancomunidad es del 3,04 %. Hay que tener en cuenta que cada pueblo tiene distintas tasas en función del servicio. Los motivos principales del incremento propuesto para 2019 es la disminución de ingresos por la drástica reducción del precio de venta del papel y del cartón, los costes de mantenimiento de las instalaciones y los vehículos, y la actualización de los costes del personal de la Mancomunidad. En relación con las tarifas, uno de nuestros retos de futuro es garantizar el mismo nivel de servicios a todos los municipios. Esta cuestión es básica para, poco a poco, sentar las bases para ir unificando las tarifas de los pueblos de la comarca y que cualquier persona pague los mismos impuestos por los servicios, con independencia del municipio de la Mancomunidad en el que resida.

-¿En los últimos años ha subido mucho el reciclaje de residuos. ¿Piensa que hemos tocado techo?

-Debabarrena ha dado un gran salto adelante gracias al compromiso y la participación de la ciudadanía. En los últimos cuatro años hemos mejorado considerablemente el reciclaje, pasando de una recogida selectiva del 39,66% en 2015 a un 55,63% en 2019. Tenemos todavía margen de mejora y, aunque en estos porcentajes crecer es más difícil, estamos más concienciados y vamos a seguir mejorando. Cada vez somos más conscientes de los problemas medioambientales, como el cambio climático o los problemas que provocaban los vertederos que hemos tenido hasta hace poco. De todas formas, sin olvidarnos de que estas cifras representan los hábitos de la ciudadanía, no nos tienen que cegar los números.

-Se han realizado importantes inversiones en nuevos equipamientos. ¿El contenedor de rechazo se está empleando de forma correcta?

-La instalación del contenedor de rechazo ha sido un paso muy positivo y la gran mayoría hace un uso correcto del mismo. Pero, como todo nuevo sistema, requiere un periodo de aprendizaje y adaptación y es necesario seguir insistiendo en que es solo para residuos no reciclables y que no podemos utilizarlo como si se tratara del antiguo contenedor verde de resto. En cualquier caso, es una mejora del sistema los resultados de la recogida selectiva así lo reflejan.

-¿Considera que la concienciación y sensibilización es básica?

-Se trata de algo básico. Concienciar y sensibilizar es, sobre todo, educar e informar. Como decía anteriormente, hemos mejorado mucho y ello es debido a una ciudadanía más concienciada que ha ido aumentando su participación. Hemos ganado en información y sensibilización, en todos los temas relacionados con el medioambiente y el tema de los residuos. El cambio ha sido importante y positivo. No hace tanto que en Elgoibar teníamos un vertedero, con los problemas que provocaba para el medio ambiente, desde olores, hasta contaminación de aguas, sin olvidarnos de su gran impacto visual y de los problemas de salubridad asociados. Vamos avanzando en infraestructuras y sistemas de tratamiento, pero el primer paso y el más importante es el que se hace en casa, cuando separamos las distintas fracciones de basura. No hay que olvidar tampoco que cuanto más reciclemos, mayor es la vida del producto que consumimos, menor la generación de residuos y menor el coste de su tratamiento y por consiguiente de la tasa.