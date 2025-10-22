Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Talleres científicos y jornada de especies exóticas en las actividades de Asteklima

Su objetivo común de sensibilizar sobre la necesidad de adquirir compromisos personales frente a uno de los retos medioambientales

Alberto Echaluce

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:38

El Ayuntamiento de Eibar, a través del área de Medio Ambiente, llevará a cabo diversas actividades enmarcadas en el Asteklima que se celebra en Euskadi ... del 17 al 26 de octubre. La lucha contra el cambio climático tomará forma de un amplio abanico de actividades y acciones ciudadanas como talleres, cuentacuentos, visitas guiadas, y otros microencuentros para todos los públicos en diferentes entidades locales y comarcales.

