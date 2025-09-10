«Han supuesto una innegable mejora de la calidad de vida para la ciudad»

A. E. EIBAR. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El balance, subraya el exalcalde Iñaki Arriola, es incontestable. «El desarrollo de estos planes ha supuesto una innegable mejora en la calidad de vida de nuestra ciudad. «Eibar fue, una vez más, ejemplar. Alcaldes de toda España venían a visitarnos para ver lo que estábamos haciendo y tratar de imitarlo», recordó. El exalcalde reconoce que tanto la inversión inicial como el mantenimiento de estas infraestructuras han sido elevados, pese a las importantes subvenciones obtenidas. Sin embargo, lanza una pregunta retórica que resume el sentir de la ciudad. «¿Alguien se imagina hoy Eibar sin escaleras mecánicas y ascensores públicos?». Para Arriola, la respuesta es evidente. Lo que en los años noventa fue un proyecto innovador se ha convertido en un elemento consustancial al día a día de Eibar y en un símbolo de cómo la innovación urbana puede cambiar la vida de una ciudad entera. El éxito del modelo no oculta su principal desafío: el mantenimiento. Actualmente, el coste anual de conservación y servicio asciende a 747.649 euros, lo que supone una partida considerable dentro del presupuesto municipal. Pese a ello, Arriola defiende la inversión por su impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. «La accesibilidad es un derecho, y en Eibar hemos apostado por garantizarla con hechos», recuerdan también fuentes municipales. Veinticinco años después de la primera escalera en Txaltxa Zelai, las escaleras mecánicas forman parte del paisaje urbano eibarrés y de su identidad colectiva. Son símbolo de modernización y reflejo de acercar el centro a los barrios.