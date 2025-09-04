Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Sujeto a futuras adaptaciones que surjan en el deporte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

La creación de Ipurua II no solo supone la ampliación de las infraestructuras deportivas, sino también una apuesta por dinamizar la zona de Santa Inés. El proyecto contempla recuperar los terrenos del antiguo convento, incorporarlos a la trama urbana y generar un nuevo espacio de convivencia en torno al deporte.

Además, la apertura de tres piscinas exteriores permitirá potenciar disciplinas poco desarrolladas en la ciudad, como el waterpolo o la natación de competición, a la vez que dará respuesta a la creciente demanda de actividades acuáticas recreativas durante el verano.

La reforma del polideportivo existente, por su parte, favorecerá la especialización de espacios y una mejor atención a colectivos como los clubes de gimnasia rítmica, las escuelas de danza, las artes marciales o el creciente número de personas que demandan actividades de bienestar como el yoga y el pilates.

En este sentido, el polideportivo de Ipurua abrió sus puertas en 1982 con una pista polideportiva, un gimnasio, tres frontones de squash y dos saunas. Tres años más tarde, en 1985, se incorporaron las piscinas y otros servicios complementarios. Durante décadas, estas instalaciones han sido un referente para generaciones de eibarreses, pero el paso del tiempo y la evolución de los hábitos deportivos han hecho evidente la necesidad de una renovación profunda.

El anteproyecto presentado no es definitivo y está sujeto a adaptaciones en función de las necesidades detectadas y de la financiación disponible. El Ayuntamiento subraya que seguirá recabando la opinión de clubes, asociaciones y usuarios para dar forma al proyecto final.

