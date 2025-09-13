Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Esta mañana se celebra la 30 edición de la subida a Arrate en memoria de Simón Aldazabal. M. ASKASIBAR

Eibar

La Subida a Arrate cumple 30 ediciones y este domingo volverá a desafiar a los corredores

La clásica cita de las fiestas arratearras arranca a las 10.30 desde el Depor con inscripción gratuita y un recorrido de 5,5 km hasta la cima

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

Eibar amanece este domingo con uno de sus clásicos deportivos más exigentes y queridos: la Subida a Arrate Simon Aldazabal desde Orbe, que cumple ya ... 30 ediciones dentro del programa festivo de Arrate. La cita mantiene intacto su espíritu popular y competitivo, con la participación abierta a todo aquel que quiera enfrentarse al reto de alcanzar la cima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

