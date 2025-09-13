La Subida a Arrate cumple 30 ediciones y este domingo volverá a desafiar a los corredores

Eibar amanece este domingo con uno de sus clásicos deportivos más exigentes y queridos: la Subida a Arrate Simon Aldazabal desde Orbe, que cumple ya ... 30 ediciones dentro del programa festivo de Arrate. La cita mantiene intacto su espíritu popular y competitivo, con la participación abierta a todo aquel que quiera enfrentarse al reto de alcanzar la cima.

La prueba dará comienzo a las 10.30 horas desde la sede del Depor, en la calle Toribio Etxeberria 16. Desde allí, los corredores iniciarán un recorrido de 5,5 kilómetros que culminará en el campo de Arrate, tras atravesar el centro de la ciudad, dirigirse hacia Azitain y cruzar el puente de hierro que conecta con el colegio La Salle. A partir de ese punto, comenzará la parte más dura, una continua subida por la pista de Orbe, con rampas que alcanzan pendientes del 20%, un verdadero test de resistencia tanto para veteranos como para debutantes.

Las inscripciones se realizan de forma gratuita desde las 9.30 horas en la sede del CDE, lo que permite que vecinos y visitantes de última hora puedan sumarse al desafío. Este carácter abierto convierte a la Subida a Arrate en una cita especial, donde se mezcla el ambiente competitivo de los atletas con la ilusión de muchos eibarreses que quieren disfrutar de la experiencia.

La organización recuerda que habrá premios para los primeros clasificados, aunque el verdadero premio para la mayoría será alcanzar la meta en Arrate, entre aplausos y el ambiente que cada año acompaña a la prueba. Los récords siguen marcando la referencia: Cristina Loedi con un tiempo de 32'21'' y El Hassan Oubadi con 25'02'', ambos logrados en 2011, siguen invictos y marcan la frontera de la excelencia.

Más allá de los cronómetros, la Subida a Arrate simboliza la unión entre deporte, esfuerzo y tradición. Es una cita que convierte las calles y caminos de Eibar en escenario de superación y que, cada septiembre, fortalece el vínculo entre sus ciudadanos. Hoy, corredores y aficionados tienen una nueva oportunidad de escribir otra página de esta historia.