Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El stand itinerante de Incibe sobre ciberseguridad se expondrá mañana en Eibar

P. U.

Eibar.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

Mañana miércoles, día 27, se abrirá en el Hogar del Jubilado de Unzaga el stand itinerante ExperienciaINCIBE, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que recorrerá decenas de localidades españolas con el objetivo de fomentar hábitos seguros en internet. La cita se extenderá hasta este jueves, día 29, y ofrecerá actividades para todas las edades, financiadas a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

En este espacio, la ciudadanía podrá descubrir cómo proteger su identidad digital, aprender a detectar intentos de fraude online y conocer pautas básicas para navegar con mayor seguridad en la red. La propuesta busca involucrar tanto a usuarios avanzados como a familias, mayores y personas que están dando sus primeros pasos en el entorno digital.

Actividades prácticas

El stand contará con una zona informativa, talleres demostrativos y actividades interactivas en clave de juego, pensadas para acercar la ciberseguridad de una manera sencilla y divertida tanto a mayores como a pequeños. Además, se facilitarán folletos y materiales divulgativos para que los asistentes puedan aplicar lo aprendido en su día a día.

Durante los tres días de la cita también se dará a conocer el servicio 017 – Tu ayuda en ciberseguridad, una línea gratuita y confidencial disponible todos los días para resolver dudas relacionadas con el uso seguro de internet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  10. 10

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El stand itinerante de Incibe sobre ciberseguridad se expondrá mañana en Eibar