El stand itinerante de Incibe sobre ciberseguridad se expondrá mañana en Eibar

P. U. Eibar. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

Mañana miércoles, día 27, se abrirá en el Hogar del Jubilado de Unzaga el stand itinerante ExperienciaINCIBE, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que recorrerá decenas de localidades españolas con el objetivo de fomentar hábitos seguros en internet. La cita se extenderá hasta este jueves, día 29, y ofrecerá actividades para todas las edades, financiadas a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

En este espacio, la ciudadanía podrá descubrir cómo proteger su identidad digital, aprender a detectar intentos de fraude online y conocer pautas básicas para navegar con mayor seguridad en la red. La propuesta busca involucrar tanto a usuarios avanzados como a familias, mayores y personas que están dando sus primeros pasos en el entorno digital.

Actividades prácticas

El stand contará con una zona informativa, talleres demostrativos y actividades interactivas en clave de juego, pensadas para acercar la ciberseguridad de una manera sencilla y divertida tanto a mayores como a pequeños. Además, se facilitarán folletos y materiales divulgativos para que los asistentes puedan aplicar lo aprendido en su día a día.

Durante los tres días de la cita también se dará a conocer el servicio 017 – Tu ayuda en ciberseguridad, una línea gratuita y confidencial disponible todos los días para resolver dudas relacionadas con el uso seguro de internet.