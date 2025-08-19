El stand de INCIBE llega a Eibar para concienciar en ciberseguridad La iniciativa, financiada por la Unión Europea, se instalará del 27 al 29 de este mes en el Hogar del Jubilado de Unzaga con actividades para todos los públicos

Eibar contará con un stand de INCIBE en el hogar del jubilado de la plaza de Unzaga.

PABLO URANGA Eibar. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

Eibar formará parte este verano de la ruta nacional del stand itinerante de 'Experiencia INCIBE', una propuesta del Instituto Nacional de Ciberseguridad que pretende acercar a todas las edades las herramientas necesarias para navegar por Internet de manera segura. La cita será del 27 al 29 de este mes en el Hogar del Jubilado de Unzaga, donde la ciudadanía podrá descubrir cómo proteger su identidad digital y adquirir hábitos que reduzcan los riesgos online más comunes.

La llegada del stand a la ciudad armera se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyado por los fondos europeos 'NextGenerationEU'. Según los impulsores, se trata de un formato dinámico pensado no solo para usuarios avanzados, sino también para familias, personas mayores o colectivos que todavía se encuentran en proceso de familiarizarse con el entorno digital. La meta es fortalecer la confianza de la ciudadanía en la tecnología mediante actividades amenas y formativas.

Gratuito Atención telefónica gratuita, anónima y confidencial.

Confidencial Anónimo, seguro y disponible los 365 días del año.

Consultas Dudas sobre privacidad, fraudes, contraseñas o suplantación de identidad.

Públicas Servicio para familias, menores, ciudadanía en general, profesionales y empresas.

Actividades prácticas

El espacio contará con diferentes zonas temáticas para que cada visitante pueda escoger actividades adaptadas a su perfil. En la zona informativa se explicará el objetivo del programa, así como los recursos que ofrece INCIBE en su día a día para concienciar acerca de la ciberseguridad a la ciudadanía. Habrá también una zona demostrativa con tablets y talleres breves, que abordarán cuestiones esenciales como la creación de contraseñas seguras, la gestión de la privacidad en redes sociales o la detección de intentos de fraude digital, un problema recurrente hoy en día.

La llegada del stand a la ciudad armera se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyado por los fondos europeos 'NextGenerationEU'. Según los impulsores, se trata de un formato dinámico pensado no solo para usuarios avanzados, sino también para familias, personas mayores o colectivos que todavía se encuentran en proceso de familiarizarse con el entorno digital. La meta es fortalecer la confianza de la ciudadanía en la tecnología mediante actividades amenas y formativas.

Concienciar en digital

Desde INCIBE recuerdan que la ciberseguridad no solo compete a empresas y gobiernos, sino que empieza por cada usuario. Por ello, el stand está diseñado como un punto de encuentro para familias, centros educativos y ciudadanía en general, creando un espacio en el que informarse, compartir dudas y aprender en comunidad. Durante tres años, esta iniciativa recorrerá decenas de localidades en el estado con el fin de extender una cultura digital más segura y responsable.

Además de estas actividades, el dispositivo de Unzaga permitirá conocer en profundidad el servicio 017 – Tu ayuda en ciberseguridad. Se trata de una línea telefónica gratuita, anónima y confidencial que está disponible todos los días para consultas relacionadas con el uso seguro de Internet. Desde cómo protegerse del robo de contraseñas hasta qué pasos seguir en caso de sufrir suplantación de identidad, los especialistas de INCIBE atienden a familias, jóvenes, mayores, profesionales y empresas con asistencia personalizada.

En el marco del evento en Eibar se ofrecerán recomendaciones específicas para los colectivos más vulnerables, como los menores y en especifico el público sénior, con el objetivo de prevenir delitos digitales y generar confianza en el uso de herramientas online, en un momento donde los tramites están digitalizados. Los asistentes, además, recibirán información sobre canales de ayuda adicionales y recursos digitales desarrollados por INCIBE para mantenerse actualizados frente a las nuevas ciberamenazas.