Sorprendido cuando intentaba romper el cristal de una panadería de Eibar con una tapa de alcantarilla

El arrestado, un joven de 21 años, está acusado de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa

L. O.

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:34

Un joven de 21 años y de nacionalidad española ha sido detenido cuando intentaba romper el cristal de una panadería de Eibar con una tapa de alcantarilla.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el suceso ha ocurrido poco antes de las tres de esta madrugada cuando la Ertzaintza ha sido alertada de la posible comisión de un robo en una panadería ubicada en una céntrica calle de Eibar.

Una patrulla de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado al lugar y ha localizado en las inmediaciones del establecimiento a un individuo, que al percatarse de su presencia se ha despojado de una capucha que portaba y ha arrojado al suelo unos guantes.

Tras ser identificado, los agentes han comprobado que el joven había tratado de romper con la arqueta de una alcantarilla un cristal de la panadería. Ante esta situación y tras realizar las necesarias verificaciones, el varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar los pertinentes trámites, antes de ser puesto a disposición judicial.

