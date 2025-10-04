Solidaridad, salud y compromiso, bases del encuentro

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:03 Comenta Compartir

El Encuentro de las Asociaciones puso de relieve la vitalidad del tejido asociativo eibarrés, considerado un motor fundamental de la vida comunitaria y de la construcción social del municipio. Las asociaciones mostraron a la ciudadanía el trabajo que venían realizando a lo largo del año. El acto permitió acercar a los vecinos y vecinas la diversidad y riqueza de las iniciativas locales. El Ayuntamiento y los propios organizadores subrayaron que Eibar había contado históricamente con un movimiento asociativo muy dinámico, capaz de canalizar inquietudes ciudadanas y de impulsar proyectos colectivos de gran calado. El encuentro sirvió, además, para rendir homenaje a la constancia de tantas personas voluntarias que, de manera silenciosa y altruista, venían sosteniendo la vida social de la ciudad. Todas ellas, desde sus respectivos ámbitos, han contribuido a hacer de Eibar una ciudad más cohesionada, participativa y abierta. Los stands preparados por cada colectivo ofrecieron información, actividades y espacios de diálogo, y muchos vecinos aprovecharon la oportunidad para conocer de cerca el trabajo de asociaciones que, en ocasiones, resultaban poco visibles en la rutina diaria.

Representantes municipales valoraron el encuentro como «una muestra de la gran capacidad organizativa y de colaboración que caracterizaba a Eibar». También pusieron en valor que el asociacionismo era una de las señas de identidad de la ciudad, desde sus tradiciones culturales hasta sus luchas sociales y su apuesta por el deporte de base. Al finalizar el evento, los participantes coincidieron en que el encuentro había servido para estrechar lazos, reforzar la visibilidad de los colectivos y recordar que sin el esfuerzo constante de las asociaciones Eibar no habría alcanzado el dinamismo social que le caracteriza. En definitiva, el Encuentro de las Asociaciones de Eibar fue mucho más que un encuentro de colectivos puesro que se convirtió en un homenaje al espíritu participativo de una ciudad que siempre ha sabido apoyarse en su gente para avanzar.