El solar de Larrañaga y Elorza acogerá 70 plazas de estacionamiento, parque y un baño público

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un paso decisivo en la regeneración urbana de la calle Barrena con la reciente adquisición de la finca ... de la antigua firma Larrañaga y Elorza, ubicada en el número 13. Se trata de una parcela de 2.300 m2 que el Consistorio compró el pasado mes de mayo, y cuyo destino será la creación de nuevos espacios públicos.

El Pleno municipal aprobó la modificación de la calificación jurídica de la finca, de modo que queda integrada en el dominio público, lo que permitirá vincularla a un servicio de carácter general para la ciudadanía. La decisión responde, según la memoria justificativa, a la urgencia de dotar a la zona este de Eibar de más plazas de aparcamiento y espacios de esparcimiento.

El plan contempla la demolición total del edificio existente y la habilitación de un aparcamiento de 70 plazas, una zona de estancia y ocio junto al edificio de Telefónica, así como la instalación de un baño público, en respuesta a una demanda vecinal de servicios básicos en la zona.

El solar cuenta con 2.300 m2, antes ocupados por una empresa industrial que ahora se encuentra en abandonoEs otro de los proyectos consensuados entre PSE y EH Bildu además del taller de Gabilondo, viviendas en Barrena 34 y el paseo

Aunque el proyecto definitivo aún no se ha presentado, la aprobación del cambio de calificación abre la puerta a su desarrollo y ejecución en los próximos meses.

Desde Elkarrekin Podemos, su portavoz Isabel Fernández expresó el apoyo de la formación al cambio de calificación, pero reclamó mayor participación en el diseño del proyecto. «Nos gustaría que antes de presentar el proyecto definitivo se consultara con todos los partidos políticos para poder aportar sugerencias. Ojalá me equivoque, pero como es habitual con este gobierno municipal, se nos presentará el proyecto ya acabado, y a tragar»

Por su parte, el concejal del EAJ-PNV, Alberto De la Hoz, respaldó la actuación subrayando su utilidad práctica. «Un sí rotundo a añadir 70 plazas de aparcamiento en Barrena, un sí rotundo a añadir una zona de esparcimiento, y nuestro apoyo a instalar un baño público que creemos necesario para complementar los usos de esa nueva zona».

Desde EH Bildu, se recordó que la actuación ya estaba contemplada en el acuerdo firmado el 15 de septiembre de 2021 entre la coalición y el Partido Socialista, donde se recogían las principales acciones de regeneración de la calle Barrena. «Ya entonces se preveía la generación de plazas de aparcamiento y de una zona de estancia. Ahora aprovechamos para sumar también la instalación de baños públicos, una necesidad en esa calle», destacaron sus representantes.

Regeneración urbana

El alcalde, Jon Iraola, agradeció el apoyo de los grupos políticos y destacó que el proyecto «da respuesta a una demanda ciudadana histórica» y que el objetivo es ofrecer a los vecinos de Barrena un espacio más accesible, cómodo y dotado de servicios.

La adquisición de la finca de Larrañaga y Elorza supone además poner fin a un vacío urbano en un enclave abandonado y abrir la puerta a una regeneración que no solo aliviará la falta de aparcamiento, sino que también aportará nuevos usos y de convivencia en una de las áreas que menos inversión ha recibido en los últimos años.

Así, la regeneración urbana de la calle Barrena avanza con varios proyectos estratégicos que transformarán la zona este de Eibar. Entre ellos destaca la rehabilitación del histórico taller de Gabilondo, que recuperará un edificio emblemático ligado al pasado industrial de la ciudad. Asimismo, en Barrena, número 34, está prevista la construcción de nuevas viviendas sociales, que contribuirán a dar respuesta a la creciente demanda residencial. Estos proyectos se complementan con la ejecución del paseo Estación-Azitain, un corredor peatonal y de convivencia que conectará de forma más accesible distintos barrios.

El Ayuntamiento subraya que estas actuaciones forman parte de un plan integral para revitalizar Barrena, dotándola de más servicios, espacios habitables y mejor movilidad.