El solar de Larrañaga y Elorza ha sido adquirido por el Ayuntamiento para uso público. ECHALUCE

Eibar

El solar de Larrañaga y Elorza acogerá 70 plazas de estacionamiento, parque y un baño público

El Pleno municipal aprueba la modificación de la calificación del solar desde su carácter industrial a nuevos usos públicos

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un paso decisivo en la regeneración urbana de la calle Barrena con la reciente adquisición de la finca ... de la antigua firma Larrañaga y Elorza, ubicada en el número 13. Se trata de una parcela de 2.300 m2 que el Consistorio compró el pasado mes de mayo, y cuyo destino será la creación de nuevos espacios públicos.

