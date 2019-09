Los socialistas apoyan congelar las tasas Ana Tellería y Jon Iraola, ediles del Ayuntamiento. / FÉLIX MORQUECHO Creen que la presión fiscal de Eibar es «baja» frente al alto nivel de inversiones y ayudas establecidas La presidenta de Hacienda señala que «no haremos políticas derechistas para favorecer a los ricos» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 24 septiembre 2019, 00:16

El equipo de gobierno socialista de Eibar es favorable a la congelación de impuestos y tasas para el 2020, «en base a que las economías familiares están en situación débil», con lo que no es recomendable «obligarles a hacer nuevos esfuerzos», señaló ayer la presidenta del área de Hacienda Ana Tellería.

La concejala socialista mostró su sorpresa por la propuesta del PNV de reducir impuestos, que conllevarían una disminuación de la recaudación de 2 millones de euros.

Por ello, la responsable de las finanzas argumentó que «en el transcurso de los últimos cinco años, en los que se han congelado los impuestos, es cierto que los datos macroeconómicos han tenido un comportamiento de evolución positiva, pero no está nada claro que exista una clara senda del crecimiento y, por tanto, estemos abandonando la crisis. Cuando Alemania tose el resto de países europeos enferman». Por estos motivos, las repercusiones sobre otros sectores se dejan sentir, es decir, «la microeconomía, la economía doméstica, las familias, las personas individuales todavía sienten en su día a día las secuelas de esta crisis salvaje que se ha vivido en los últimos 10 años. Y, las Administraciones no podemos ser ajenas a esa realidad de desaceleración».

Igualmente, pese a la propuesta de la Intervención Municipal de solicitar la actualización de tasas en base al IPC, Tellería dijo que «somos partidarios de la congelación porque podemos soportarla», en apoyo a esa realidad de las economías familiares y en el objetivo «de mantener la capacidad recaudatoria, las ayudas establecidas y las cuantiosas inversiones municipales. «No vamos a quitar ninguno de los servicios, pero para ello necesitamos ingresar. No queremos subir un 2 por ciento como lo van a hacer en Zarautz, o el IPC, en Elgoibar o en Soraluze. Nosotros mantenemos la congelación».

Por esta causa, Tellería indicó que «procediendo a la rebaja de impuestos Eibar no podrá tener unos servicios y unas ayudas más y mejores que otros municipios. El PNV lo pide en Eibar y no lo pide en municipios donde gobiernan».

2 millones menos de ingresos

Según Tellería, «el Ayuntamiento y su plantilla tienen que seguir haciendo esfuerzos para asegurarse unos ingresos, pero no podemos seguir exigiendo sobresfuerzos de elevar las tasas en base al IPC, como van a hacer muchos Ayuntamientos dirigidos por EAJ-PNV. Eibar no es isla». Según las manifestaciones de Tellería, «si cogemos la propuesta del PNV de reducir los impuestos y tasas, el Ayuntamiento dejaría de recaudar un total de 2 millones de euros. Nosotros no estamos dispuestos a suprimir servicios y ayudas que traerían consigo una notable bajada en la recaudación que exigiría quitar servicios».

En este sentido, Tellería apuntó que «el IBI es establecido por norma foral de Diputación, así como el recargo a viviendas vacías, pero no cobramos muchos impuestos que otros municipios sí lo hacen . Un ejemplo son las obras domésticas en el interior de viviendas que son eximidas de abono».

En cuanto al impuesto de vehículos, la responsable de Hacienda apuntó que «Eibar no cobra impuestos por reserva de estacionamientos en lugares cercanos al hogar del contribuyente, con viñeta, o la propia OTA». Así, citó el caso del impuesto de vehículos que «nos acusan de ser muy altas, pero lo que pretende el PNV es que el dueño de un Mercedes pague menos, como si fuese un tractor. Nuestra política va a ser la de 'quien más tiene pague más', para poder redistribuir esa riqueza en los presupuestos municipales, vía inversiones y ayudas». También recordó las ayudas a las familias para material escolar, «que cumplen 20 años y que nadie tiene». «No juzgo lo que hacen otros responsables de Hacienda de otros municipios porque están trabajando en favorecer en lo máximo a sus ciudadanos, pero lo que no vamos a hacer en Eibar es aplicar políticas derechistas, que lo único que buscan es favorecer a los ricos», concluyó Tellería.