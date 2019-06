La 'Uni', «símbolo de nuestra ciudad» Muchos exalumnos y profesores llegados de toda la geografía española difrutaron del 50 aniversario de la 'Uni' . / FOTOS MIKEL ASKASIBAR A.E. EIBAR. Domingo, 16 junio 2019, 00:18

No son los 50 años de un centro educativo. Es mucho más que eso. La Universidad Laboral, llamada ahora Complejo Educativo, pero popularmente conocida como la 'Uni', mostró su aportación a lo que sus titulados han supuesto a la industria, pero lo que ha supuesto a la sociedad eibarresa es muchísimo. De la 'Uni' surgió el grupo Narruzko Zezen y la organización de unas Jornadas de Teatro que han supuesto la organización de más de 40 ediciones de actuaciones. No digamos nada que la 'Uni' fue después de Unzaga donde se forjó la historia de la Juventud Deportiva Arrate. Por ello, la organización de la jornada dispuso de la programación de una serie de actos, entre los que destacaron la presentación de un libro conmemorativo del centro, visitas guidas, degustación de productos gastronómicos, con chorizo y sidra, amenizada por trikitilaris, junto con un acto académico. El momento principal de la celebración fue la comida de confraternización, en la pista polideportiva del centro, con catering de la más alta calidad, seguido de un baile. Era también el primer acto del proclamado alcalde, Miguel de los Toyos, que como exalumno apuntó que «no sólo aprendí materias, sino que me enseñaron muchos valores que han sido imprescindibles en mi vida. Un símbolo de nuestra ciudad que transciende todos nuestros límites».