La eibarresa Miryam Tejada es periodista pero también emprendedora y freelance especializada en el mundo del turismo. En este momento está trabajando en la organización de SET Congress, el primer congreso europeo de Turismo de Pantalla. Este segmento en auge trata de dar cobertura a todas aquellas personas que quieran seguir las rutas y escenarios de actores y actrices de personajes que nos calaron hondo al verlos en la pequeña y gran pantalla contando con muchos espacios.

– ¿De dónde le viene la vocación por el periodismo?

– Desde muy pequeña supe que quería ser periodista. Quizá me dejé influenciar por la serie de televisión 'Periodistas' o la vocación venga por parte de mi bisabuelo, también escritor. Siempre me han llamado la atención las cámaras, los micrófonos, la escritura y todo relacionado con la comunicación. Con 4 años ya apuntaba maneras en los festivales de fin de curso y desde entonces no he dejado de estar en todas las salsas.

– Y se ha especializado en el sector turístico.

– Estudié la carrera de periodismo en la Universidad del País Vasco y me trasladé a Barcelona para

seguir formándome. Añadí a mi licenciatura un máster en Periodismo de Viajes y un posgrado en Community Manager y Social Media. Es en la Ciudad Condal donde crecí como profesional y como persona, siempre vinculada al sector de la comunicación y el turismo. Durante mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de publicar en diferentes medios. He participado y colaborado en diferentes programas de radio y en televisión he hecho mis pinitos en el programa 'Temps d ́aventura' de TV3 (Catalunya). He trabajado también con marcas turísticas como Tunissia Tourism, Destinia.com, Visit Barcelona, Gipuzkoa Turismoa, Skyscanner, Gijón Turismo, EscapadaRural.com o Niumba.com. Siempre he intentado casar la comunicación con los viajes, ya que viajar es mi mayor pasión. Fueron mis padres quienes me transmitieron el gen viajero. Gracias a todos esos veranos, Semanas Santas y puentes que disfrutamos juntos conozco gran parte de la geografía española. Eso sí, descubrir el extranjero ha sido cosa mía. Omán, Líbano, Jordania, Túnez, Tailandia, Malasia, Singapur, Islandia, Rumanía, Polonia, Suecia, Bélgica, Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú, Cuba...

– Y, entre medio, un año sabático en Latinoamérica que le marcó para siempre.

– Sí, fue mi hazaña viajera por excelencia, en 2019. Junto a mi pareja nos tomamos un año sabático para viajar por Sudamérica con billete de ida. Una experiencia que ha supuesto un antes y un después en todos los ámbitos de mi vida.

– Y, ahora al mundo freelance.

– Actualmente, me he lanzado al mundo freelance y trabajo en proyectos y colaboraciones relacionadas con la comunicación y el sector del turismo y los viajes. Ofrezco servicios de gabinete de prensa, creación de contenidos, redes sociales, eventos corporativos... De esta forma, tengo la libertad de crear sinérgias con personas y empresas que me aportan y me enriquecen a nivel personal y profesional. Hace un año decidí emprender y montar mi propia agencia de comunicación turística. Mi carrera profesional siempre ha estado vinculada a la comunicación y el turismo. Ahora, entre otros proyectos en los que estoy trabajando, estoy centrada en la organización de SET Congress, el primer congreso europeo sobre este segmento. Nuestro objetivo es acompañar a aquellos profesionales que quieran desarrollar estrategias de éxito en torno a este nicho de mercado e inspirar a esos viajeros que quieren vivir experiencias únicas, conectando emocionalmente con los destinos a través de sus ficciones favoritas.

– ¿Es un sector en auge?

– Son muchas las personas que viajan a puntos de interés cinematográfico. Por este motivo, se ha organizado este congreso para el próximo 9 de mayo, el primero a nivel europeo, denominado SET Congress, organizado por The Travelling Set, consultora especializada en turismo de pantalla, que nace con el objetivo de convertirse en la cita más importante para conocer, debatir y compartir experiencias sobre un segmento turístico con un altísimo potencial de crecimiento. El turismo de pantalla se presenta como una opción para descubrir los destinos a través de su patrimonio audiovisual y ello abarca desde los rodajes que han acogido, hasta la huella de sus cineastas, las experiencias tematizadas o el atractivo de sus festivales cinematográficos.

– Es curioso que la gente dedique sus vacaciones a visitar los puntos en los que se filmó 'Juegos de Tronos', por ejemplo.

– Los ponentes de este congreso van a ejemplificar iniciativas singulares e inspiradoras de turismo de pantalla en España y en otros países. Los protagonistas nos hablarán del vínculo entre producciones de éxito y propuestas de ocio a través de series como 'Juego de Tronos' o 'Peaky Blinders,' sagas como 'Alien', experiencias de western, tours cinematográficos o festivales de cine. Además, se aportarán datos inéditos y se compartirán visiones y experiencias desde diferentes ángulos: destinos, operadores turísticos, consultores, etc.

– ¿También proponen y organizan viajes?

– No, no somos una agencia de viajes. En la página web, divida entre profesionales del sector y viajeros, hay un apartado específico de inspiración viajera y cinematográfica. Es decir, subimos artículos de destinos concretos donde se han rodado películas o series, por ejemplo. Así, se pueden leer propuestas como cómo recorrer España con las series españolas de más éxito o también tres rutas de cine para organizar vacaciones en septiembre, un viaje a dos de las películas más taquilleras de 2024, o pelis de culto que se merecen un viaje.