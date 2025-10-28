El servicio de empleo de Debegesa se traslada al reformado Taller de Gabilondo El edificio acogerá un espacio especializado en orientación laboral, con el objetivo de mejorar el acceso al empleo y apoyar a colectivos

Durante los últimos meses se han llevado a cabo derribos en las instalaciones del antiguo taller y ahora se inician los trabajos importantes.

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento ha decidido reordenar y fortalecer la red local de apoyo a la inserción laboral con un movimiento clave como es el traslado del servicio de empleo de Debegesa –hoy operativo en Azitain– al reformado taller de Hijos de Gabilondo, en el ámbito de Barrena. La operación permitirá reunir en un mismo nodo municipal los principales recursos de formación, orientación e intermediación, considerados «convenientes y prioritarios» para dar respuesta a los objetivos del Plan de Empleo y Desarrollo Local.

De esta manera, el edificio de Hijos de Gabilondo albergará espacios específicamente acondicionados para llevar a cabo programas de formación y capacitación de personas en desempleo o en procesos de mejora de su empleabilidad. También se implantarán servicios de orientación al empleo de Sartu Zabaltzen, dirigidos especialmente a colectivos vulnerables, con itinerarios de activación y acompañamiento. dentro de un plan consistente en trasladar a Debegesa los servicios de empleo que ahora presta en sus instalaciones de Azitain.

Reordenación de recursos El Ayuntamiento reorganiza el sistema de empleo local, trasladando el servicio de Debegesa al reformado Taller de Gabilondo en Barrena.

Servicios integrados La concentración en un único edificio agrupa formación, orientación e intermediación para facilitar itinerarios continuos y mejorar la eficacia institucional.

Tipo de atención Sartu Zabaltzen ofrecerá acompañamiento personalizado a personas con mayores dificultades de inserción, mediante planes de activación y seguimiento individualizado.

Según la presidenta del área de Desarrollo Económico, «la concentración de recursos en un mismo inmueble persigue ganar eficiencia, simplificar el acceso ciudadano y mejorar la coordinación técnica entre los distintos dispositivos».

Empleo y respuesta rápida

Desde el área municipal impulsora subrayan que la medida está alineada con las prioridades del Plan de Empleo, que exige servicios cercanos, integrados y con capacidad de adaptación a las demandas de personas y empresas. La proximidad física entre formación, orientación y ventanilla de empleo favorecerá itinerarios más continuos, reducirá tiempos de espera y facilitará la detección temprana de necesidades formativas o de derivación.

Con el traslado, la ciudadanía encontrará en el antiguo taller Hijos de Gabilondo aulas y talleres para acciones formativas y de recualificación; atención personalizada para búsqueda activa de empleo, elaboración de CV, preparación de entrevistas y derivaciones a ofertas; acompañamiento específico para personas con mayores dificultades de inserción, a través de Sartu Zabaltzen junto con intermediación y servicios de Debegesa, que mantendrá su cartera de apoyo al empleo en el nuevo emplazamiento. «La rehabilitación del edificio permite dotar a Eibar de espacios modernos y funcionales para actividades formativas y de atención, con criterios de accesibilidad y flexibilidad», dijo Vanesa Hortas.

Igualmente, se ha valorado para el traslado ubicar el servicio en el seno del casco urbano. Su ubicación en Barrena facilita la conexión urbana y el acercamiento de los servicios al centro de la ciudad, reforzando además la dinamización del entorno», expresó Hortas.

El traslado se hará una vez finalicen las obras de reforma del antiguo taller, cuyo inicio está previsto que se lleve a cabo el próximo mes de noviembre. A partir de entonces, el Ayuntamiento y las entidades implicadas comunicarán los detalles operativos de apertura y organización interna para garantizar una transición ordenada desde Azitain.